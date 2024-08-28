陸龍頭食品廠「用腐爛蘋果」榨汁！負責人：大部分產品都出口

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一網友26日爆料稱，陝西省禮泉縣工業園區一街道，停著許多往果汁廠運送蘋果的貨車，但是車上的蘋果很多都已酸臭腐爛，甚至流出汁液，異常難聞。涉事果汁廠負責人沒有否認爛蘋果是準備送往該廠的，僅回應「網傳的影片有誤導性，並不是所有拉到廠區的果車都會被接收，也不是所有的果子不經篩檢就製成果汁」。

▲陜西咸陽一貨車拉爛蘋果進廠榨汁。（圖／翻攝自華龍網）

據《縱覽新聞》報導，8月26日22時許，一網友發布影片稱，在一果汁廠門口停了一排貨車，貼近篷布露出的蘋果中有爛果、壞果，能聞到酸臭味，懷疑這批含有爛蘋果的貨被附近果汁廠用於榨汁。

27日上午，發布影片的王先生稱，經過禮泉安德利果蔬汁有限公司時，聞到有腐爛水果的酸臭氣味，並注意到該公司側門前停了一排的貨車，大約4輛，用篷布遮住，氣味就是從車上傳出的。

他靠近觀察後發現，車上裝的蘋果中有部分爛蘋果，他從貼近篷布的位置取下的幾個蘋果有腐爛，「最嚴重的一個，甚至一邊完全是爛掉的。這樣的蘋果還能用嗎？」他還提到，連日來，看到不止一輛裝有腐爛蘋果的大貨車開進這家公司。

▲車上流出汁液。（圖／翻攝自華龍網）

據《紅星新聞》報導，禮泉安德利果蔬汁有限公司負責人張經理回應，網傳的影片有誤導性，並不是所有拉到廠區的果車都會被接收，也不是所有的果子不經篩檢就製成果汁。

張經理說，「這些原料車在我們門口停著，不一定都會被收了，如果原料不良率過高，會進行退回。果子進廠以後也有非常嚴格的篩選程序，我們安德利在整個行業是龍頭，本身對質量這一塊就卡得很嚴。」對於能否提供果實篩選過程的影像和紙質材料，張經理表示需向公司上級申請。

張經理透露，禮泉縣的工廠主要做果汁加工，85%的產品都是出口，工廠每年開工的日期是8月中旬左右，「今年剛開始生產，做了900多噸，但目前只灌裝了一桶。如果我們的產品不合格，肯定賣不出去。」張經理表示，目前工廠暫時停工，配合禮泉縣市場監督管理部門的調查，並且提供了相關材料和抽檢樣品。

在現場，禮泉縣市場監督管理局負責人高某表示，「今天中午就開始在廠區現場調查，並將相關報告提交給上級，目前生產的同類型果汁也取樣送檢，正在等待檢驗結果。」

8月28日，禮泉縣市場監督管理局工作人員表示，目前他們已經要求該企業停止經營，等後續檢測結果出來之後會發通告。