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英科技大亨林奇船難7死！　船長「涉過失殺人」面臨檢方調查

▲▼ 英國科技業大亨林奇（Michael Lynch）等人搭乘的豪華遊艇「貝氏號」（Bayesian）沉沒，義大利檢方召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 林奇等人搭乘的豪華遊艇「貝氏號」沉沒。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

英國科技大亨林奇（Mike Lynch）與親友上週在義大利西西里島外海發生船難，7人殞命。義大利媒體今天報導，檢方已針對「貝氏號」超級遊艇的船長展開調查。

長56公尺的英國籍超級遊艇「貝氏號」（Bayesian）原本停泊在西西里（Sicily）的波尼切洛（Porticello）港口附近，本月19日破曉前遭遇風暴襲擊後翻覆，短短幾分鐘內便沉沒，船上有22人包括12名乘客和10名船員，12名乘客中有7人罹難，包括林奇本人。

根據義國「共和報」（La Repubblica）和「晚郵報」（Corriere della Sera），現年51歲的紐西蘭籍船長柯特費德（James Cutfield）正因過失殺人與沉船事故接受調查。

西西里島特爾米尼伊梅雷斯（Termini Imerese）檢察官辦公室主任卡托西奧（Ambrogio Cartosio）24日表示，儘管「貝氏號」突遇風暴，柯特費德仍涉及多項過失殺人以及疏忽致死的罪行。

根據海事法，船長對船隻以及船上所有人員的安全負有全責。

柯特費德和8名倖存的船員皆未針對這起船難公開發表評論。（實習編譯：張威蓁／核稿：施施）

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