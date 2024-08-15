成大教授涉詐領助理費　成大：若判有罪確定依法解聘

▲成大有教授涉嫌詐領助理費，副校長兼發言人李俊璋指出，涉案教授若被判刑有罪確定，依教師法將會依法解聘。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南地檢署接獲檢舉，偵辦成功大學有教授涉嫌利用研究計畫機會詐領助理費之不法情事，成大副校長兼發言人李俊璋15日上午指出，成大會配合檢方偵辦，日後如涉案教授被判刑有罪確定，依教師法將會依法解聘。

李俊璋說，檢調接檢舉指成大有教授利用研究計畫之機，涉嫌詐領助理費，經調查蒐證而發動搜索，本案目前已進入司法程序，成大校方立場會配合檢調之調查。

他指出，學校對任何研究計畫之執行核銷，都有十分嚴謹的審查程序，財主單位會依法審核相關核銷之書面資料，符合規定才會核銷撥款，且撥款都是直接撥給申請人帳戶，不會撥到其他人帳戶，所以如何詐領有待檢方調查。

李俊璋表示，對於檢調偵辦，校方不予置評，惟如果偵辦結果確實涉及不法，且當事人被起訴判刑有罪確定，人事單位依教師法會提起召開教評會，通過就會解聘。

台南地檢署接獲檢舉，成功大學有教授涉嫌利用研究計畫機會，詐領助理費之不法情事，檢察官指揮調查人員14日上午持搜索票，前往成大教授公室等處所搜索查扣相關證物，並帶回教授、助理等相關人員11人詢問釐清案情，事後傳出教授交保，其他人請回。

對此台南地檢署強調，本案尚在偵辦中，任何偵辦內容及相關案情，基於偵查不公開均不予透露說明。