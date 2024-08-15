模仿動作惹禍「慘被多人圍毆」台南某國中傳霸凌　學校啟動調查

▲台南市1所國中發生學生霸凌事件，1名學生疑被多名學生霸凌毆打，台南市教育局表示，本案依校園霸凌防制準則召開審查小組會議決議受理。（圖／民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南市1所國中發生學生霸凌事件，1名學生疑被多名學生霸凌毆打，台南市教育局表示，本案經初步了解，是學生因細故糾紛導致肢體衝突，有同學在旁錄影並上傳網路，學校知悉後除立即完成校安通報，並於第一時間請事件關係人與家長到校了解，並要求攝錄者刪除影片並下架平台，但仍有人上傳。

教育局說，經學校初步了解，本案事發為疑似一名學生模仿其他同學動作，導致對方不滿要求道歉，過程中有肢體衝突。另有學生在旁錄影，並上傳至個人限時動態，計有兩段影片，學校知悉後已要求全數刪除，但仍有備份流傳。教育局呼籲為積極保護兒少權益，請勿轉傳並請相關平台協助下架。

教育局表示，學校於8月13日已邀集相關當事人及家長瞭解案情，並說明相關權利事項，案生家長第一時間雖表示暫不提霸凌調查檢舉，但學校為落實保護受害學生責任，15日仍依校園霸凌防制準則召開審查小組會議決議受理，並成立處理小組依規定進行調和及調查程序。

教育局表示，無論是暴力或霸凌事件，教育局要求各校都應秉持「三不一有」原則處理，「不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查、屬實即罰」，目前除督導學校依規定辦理外，並責成校方加強學生法治教育素養及遵守網路使用規範，另安排專輔人員對受害學生進行輔導工作。