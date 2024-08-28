屏東明正國中勇闖「數位社會創新競賽」前20名　市長周佳琪頒獎

▲屏東市長周佳琪28日接見明正國中「屏原引力場」競賽團隊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣明正國中老師、學生及校友組成的團隊，參加2024年聯發科技(MediaTek)主辦的「智在家鄉數位社會創新競賽」，在全國362組不分齡的競賽中勇闖全國前20名，並且是全國唯二國中組入圍隊伍，屏東市長周佳琪今(28)日由市民代表錢權宏陪見接見他們，並頒發1萬元獎金，肯定他們非凡的成就。

明正國中「屏原引力場」競賽團隊成員，由該校科技中心主任廖勇翔老師帶領，利用學校科技中心的優勢，由跨年級學生接力合作，規劃遊戲動畫及虛擬主播，旨在以數位科技的方式帶領青少年及在地新生代們了解我們的鄉土故事，以數位方式推廣在地文化，呈現屏東市的在地文化體驗，這一優異表現在屏東市改制為市的90週年別具意義。

周佳琪市長對這支結合科技與人文的團隊，讓屏東市兒童及青少年能夠通過數位科技了解在地歷史文化，提升對家鄉歷史認識和文化認同感高度讚揚，頒贈1萬元獎勵金鼓勵。

周市長表示，文化是我們的根、在地情懷是我們共同的記憶，這片土地紀錄了我們每一代人的生命歷程；如何將鄉土文化妥善保存、並傳承推廣，深化土地認同感是我們一直在努力的事。很欣慰明正的孩子們，為我們帶來了新思路、新體驗，鄉土推廣不一定是口耳相傳、不一定是老生常談，也能夠這樣的新鮮有趣、引人入勝。

市公所支持歷史文化工作，也會向數位專家請益，將新興的創新科技方式導入文化推廣，運用市公所的資源平台和網站與智慧城市連結，積極深耕城市共榮感，也歡迎這支青春活力無限的隊伍，未來有機會加入屏東市公所數位公共服務領域，運用科技貢獻所長。未來持續支持這支優秀的團隊，期待他們在未來的比賽中取得更好的成績，並繼續以數位科技推廣屏東市的在地文化。

這次的競賽不僅展示了屏東市學生的創意與實力，也為屏東市的數位創新與文化傳承注入了新的活力。屏東市公所將持續支持這類創新活動，鼓勵更多學生參與，為屏東市的未來培育更多優秀人才。