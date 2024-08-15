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吞900萬補助款！前屏東市長夫婦224項貪污罪入獄　又8案被定罪

▲▼前屏東市長林亞蒓。（圖／取自林亞蒓臉書）

▲前屏東市長林亞蒓夫婦貪污案，最高法院再將部分案情定讞。（圖／取自林亞蒓臉書）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨籍前屏東市長林亞蒓，與丈夫藍俊良利用協會名義申報經費後侵吞，總計侵吞縣府900多萬元補助款。一審重判2夫婦各16年刑期，二審到更二審也均維持7年10月以上的重刑，其中234罪定讞，2人發監後，最高法院將其中8罪發回，更三審將這8罪予以輕判。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

林亞蒓曾擔任兩屆屏東縣議員，任期自2006年3月到2014年3月為止，之後於2014年選上屏東市長。但她擔任市長期間，遭檢調單位查出，她的丈夫藍俊良（原名陳俊良），竟然為屏東縣屏東市新世紀婦女服務協會、屏東縣屏東市希望工程服務協會、屏東縣屏東市親子文化服務協會、屏東縣屏東市終身學習服務協會、屏東縣屏東市才藝創作服務協會，一共5個社團組織的實際掌控者。

進一步清查後發現，藍男利用協會的名義，開立不實憑證，並向屏東縣政府申請社團補助款，總計取得959萬8,000元補助款，而後將補助款侵吞私用。檢方因此依照《貪污治罪條例》「利用職務上之機會詐取財物罪」等，共計242項罪名，對兩夫婦提起公訴。

一審法院將兩夫婦均重判16年有期徒刑，上訴二審後，改判藍男8年6月、林女7年10個月；更一審、更二審均將2人判刑7年10月，更二審判刑後上訴最高法院，最高法院將其中234罪定讞，其餘8罪則撤銷發回更三審。而2夫婦也被發監執行。

至於高等法院高雄分院的更三審審理後，仍認定藍男犯下8罪，但考量案件纏訟許久，因此依照《刑事妥速審判法》減刑，僅判刑9月、得易科罰金；至於林女涉案部分，更三審法院認為查無實證證明林女知情，因此改判無罪。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴確定。

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