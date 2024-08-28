書包翻出「硬圓1小物」…家長放的！幼教師傻了：不只1個小孩

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

小孩書包出現一樣物品，令老師超傻眼。一名幼教女師日前發文表示，曾經聽過別班小朋友的書包裡出現「監聽器」，學校還常在孩子書包發現「硬硬圓圓的小東西」，令她不禁搖頭，「如果不信任老師，可以讓你小孩在家就好」，話題引發熱論。

幼教老師在Threads表示，曾經聽過別班小孩的書包出現監聽器，外型就是一個小吊飾，「現在學校也常常在小孩書包裡面發現硬硬圓圓的小東西……不只一個小孩。」她忍不住直呼，「讓幼教老師一個一個離開幼教的不是小孩，是不信任老師整天質疑老師的家長！！！」

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她也在留言處強調，「不怕被監聽，只覺得不被信任的感覺很差！」並提到如果是像AirTag那種定位器，老師們其實不介意，「我們很多小孩也會帶，小孩安全問題！可以告知老師有Air Tag，避免小孩拿出來玩！也怕其他小孩看到妳的小孩書包有，然後拿出來玩～之前有一個小孩帶了，然後送給別人。」

看到貼文後，就有人認為家長行為可以理解，「現在那麼多幼稚園發生虐童案都被硬壓下來，做家長的會擔心也是正常吧」、「我家小孩幼兒園遇到奇葩老師，行為已經涉及虐兒，我後悔沒放監聽器在書包」、「有時候只是防範、想知道實際狀況，畢竟也怕小孩回來亂說或加油添醋，不是真的質疑老師、每天都在偷聽啦！」

不過，也有網友表示，「每次這種議題下最多的發言就是『沒做幹嘛要怕』，到底是什麼歪理？我真的是拜託這些人搞清楚，不是什麼沒做就不用怕，而是我根本不用為了你莫須有的懷疑被侵犯隱私好嗎」、「在書包上的話，感覺很沒意義耶！這樣聽得到什麼嗎？」「可以理解讓小孩帶監聽器、攝影機之類的東西，但重點是要跟老師講吧！讓老師自己抓到，這感覺就很差啊」、「我懂那種不被信任的感覺」、「難怪現在學校說不要掛吊飾了。」