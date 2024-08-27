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社會 社會焦點 保障人權

台積電工程師結婚半年「偷吃女業務」！拒跟妻子上床被抓包

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台積電工程師偷吃女業務，拒絕跟妻子上床，最後被抓包出軌。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名曾姓台積電工程師，婚後被妻子小莉（化名）抓包出軌女業務，不但甜蜜同居，甚至還贊助女業務的媽媽出遊，也不願跟她行房，最終心死提告。高院審理後，判曾男須賠20萬元。

根據判決書內容，曾男與小莉2018年間結婚，怎料2人甜蜜不到半年，曾男就開始夜不歸宿、拒絕跟小莉行房。

小莉感到懷疑，經過調查以後，抓到了丈夫出軌女業務員的證據。這時曾男則是回頭求饒，承諾會跟女業務員斷絕關係，並且簽署切結書，若再犯將賠600萬元。

怎料曾男簽完切結書，不久後又原形畢露，不但出錢贊助女業務，讓女業務能夠帶著媽媽去日本玩，更帶著女業務去看演唱會。

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／取自pakutaso）

▲台積電工程師偷吃女業務，拒絕跟妻子上床，最後被抓包出軌。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

再度被抓包以後，曾男又簽下切結書，承諾若是再出軌，就賠償600萬元。沒想到，簽完切結書以後，曾男不但提出離婚，還直接離家出走，搬去跟女業務甜蜜同居。

小莉對丈夫感到心死，最終提告求償，案件經過審理，曾男一審被判賠償100萬元。不過後來2人離婚，小莉再度提出告訴，再度求償100萬元，這次的一審判決則是判賠20萬元。

小莉對此不服、提起上訴，要求曾男再賠錢。二審法官審理後認為，曾男在第一次訴訟中，已經賠償了100萬元，這些賠償是限於婚姻存續期間所造成的損害。

至於這次所提起的訴訟，則是離婚以後所受到的精神損害，高院法官認為不構成重複請求，判曾男仍須賠償20萬元，全案確定。

 
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