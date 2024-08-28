一票人查資料「超愛這1款APP」　網點頭：比Google好用

▲原PO有感直呼，在Threads搜尋問題超好用。（示意圖／網友茉莉提供）



網搜小組／劉維榛報導

Threads愈來愈強大！一名妹子笑稱，發覺Threads搜尋問題非常好用，感覺快要變成Google了，文章引發全場點頭認證，「我也都拿來查東西」、「我有時候覺得Threads比Google還好用欸」。過去就有網友直呼，它贏過臉書與IG「Threads同溫層+河道乾淨+資訊充足，看得舒適！」

許多人都會打開Google爬文解惑，因此出現「谷歌大神」的說法。而一名女網友在《Threads》笑稱，她覺得Threads快變成Google了，實際滑平台頁面，確實出現許多用戶以「不懂就問脆」為標題發文，而且底下都會有熱心網友幫解惑。

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文章曝光後，一票網友也秒點頭笑稱，「我有時候覺得Threads比Google還好用欸」、「是！已經變估狗了」、「我也都拿來查東西」、「越來越常用到了」、「搜尋引擎不錯用」、「慢慢佔領所有平台」、「應該是大於等於」。

事實上，越來越多人會在Threads抒發心情，正因為話題非常貼近生活，成了重度使用者，甚至早已荒廢臉書與IG，「FB已死，IG剩下限動勉強可看一下下，Threads同溫層+河道乾淨+資訊充足，看得舒適」、「用一個禮拜而已，睡前滑到不知道要睡覺了」、「我記得剛剛滑的時候天還亮著」、「可以找到很多同溫層的人」。

還有人分析，Threads贏過FB與IG的關鍵，「無廣告、無圖、發文留言都偏真實」、「沒廣告真的比較舒服」、「Threads比較能想講什麼就講什麼，而且也有人能回應」、「為什麼IG、FG都沒辦法這樣，這裡居然有魔力可以到處聊天」。