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文博會今起全面開放！炸雞貴賓狗超夯　揭秘台人年花6千買周邊

▲▼「2024台灣文博會在」台南盛大展開，各大社群已被「巷仔Niau（貓）」洗版。（圖／記者林育綾攝）

▲2024台灣文博會在台南盛大展開，各大社群已被「巷仔Niau（貓）」洗版。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台南報導

「2024台灣文博會」在台南盛大展開，各大社群已被「巷仔Niau（貓）」洗版！而位於台南高鐵大台南會展中心的主展場，經過兩天買家日限定入場後，今（28）日起全面開放，除了集結眾多台灣IP，也有許多日韓IP文創來台，像是「炸雞貴賓狗」娃娃在網路引發話題；而文策院攤位「閱聽諸事會社」也揭開不少關於文創圈的消費數據、創作者小秘密。

▲▼「2024台灣文博會」台南盛大展開，主展場位於台南高鐵大台南會展中心，8月28日起全面開放。（圖／記者林育綾攝）

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▲「2024台灣文博會」主展場位於「大台南會展中心」，8月28日起全面開放。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2024台灣文博會主展場位於「大台南會展中心」，即日起至9月1日全面開放參觀。（圖／記者林育綾攝）

▲韓國創作者手工製作「炸雞貴賓狗」娃娃在網路引發話題。（圖／記者林育綾攝）

今年台灣文博會首度移師台南，主展場在「大台南會展中心」首度將「文化策展」與「品牌商展」從概念到空間完整融合，在品牌商展方面匯集眾多海內外IP，包括台灣人氣IP「蜜柑站長」、「微疼」、「霸軒與小美」、「波波鴿」、「黃阿瑪」等都在現場。

▲▼2024台灣文博會主展場位於「大台南會展中心」，即日起至9月1日全面開放參觀。（圖／記者林育綾攝）

▲文策院在現場打造「閱聽諸事會社」，揭開關於IP圈的各種驚人數據。（圖／記者林育綾攝）

其中文策院在現場打造「閱聽諸事會社」，揭開國內關於創作圈的各種驚人數據、小秘密，包括很多人關注的「課金力」，調查數據顯示，在台灣每5個願意買IP周邊的粉絲當中，就有1位一年花費超過6000元在購買周邊商品。

另外在遊戲課金方面，無論是電腦、主機遊戲，近8成玩家都有課金，而手遊玩家也有50%以上都有購買「付費禮包」，超過31%願意付費抽卡，且年紀越輕的玩家越多人付費。

▲▼2024台灣文博會主展場位於「大台南會展中心」，即日起至9月1日全面開放參觀。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文策院在現場打造「閱聽諸事會社」，揭開關於課金的驚人數據。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2024台灣文博會主展場位於「大台南會展中心」，即日起至9月1日全面開放參觀。（圖／記者林育綾攝）

文策院也在攤位打造「閱聽職員名錄」，揭開許多圖像創作者、IP創作者的小秘密，像是「小學課本的逆襲」作者真身，透露私下是一位「苦惱要選哪個歐爸的韓劇迷妹」。「變種吉娃娃」的作者則透露自己私下是「吉度著迷黑幫電影的外星狗」。

▲▼2024台灣文博會主展場位於「大台南會展中心」，即日起至9月1日全面開放參觀。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「閱聽職員名錄」揭開許多圖像創作者、IP創作者的小秘密。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2024台灣文博會主展場位於「大台南會展中心」，即日起至9月1日全面開放參觀。（圖／記者林育綾攝）

此外也有許多日韓IP品牌參與，其中有韓國創作者手工製作「炸雞貴賓狗」Mori娃娃，在IG吸引許多目光引發話題，刻意將攤位佈置成炸雞店的模樣，一隻隻的紅貴賓玩偶就像炸雞，耳朵、四肢還能活動擺出想要的姿勢，網友看了也紛紛讚「太有梗了！」、「好喜歡！」

▲▼2024台灣文博會主展場位於「大台南會展中心」，即日起至9月1日全面開放參觀。（圖／記者林育綾攝）

▲▼韓國創作者手工製作「炸雞貴賓狗」Mori娃娃，在IG引發關注。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2024台灣文博會主展場位於「大台南會展中心」，即日起至9月1日全面開放參觀。（圖／記者林育綾攝）

由於炸雞貴賓狗太夯，作者也在近日於IG緊急宣布，「整理庫存的時候發現為了文博會準備的娃娃數量有點緊張，每天可以販賣的限額剩下42個。」因此全面開放一般觀眾入場後，有興趣購買Mori娃娃的人，需到攤位領取專屬號碼牌，領有號碼牌者每人限購一隻。

▲▼2024台灣文博會主展場位於「大台南會展中心」，即日起至9月1日全面開放參觀。（圖／記者林育綾攝）

▲2024台灣文博會主展場位於「大台南會展中心」，即日起至9月1日全面開放參觀。（圖／記者林育綾攝）

「2024台灣文博會」即日起至9月1日，在台南文創園區、321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍曬圖文創園區等地展出；而主場館則位於台南高鐵及台鐵沙崙站旁的「大台南會展中心」，搭乘大眾運輸，步行5分鐘即可抵達。

建議民眾可先搭乘大眾運輸，到「大台南會展中心」參觀主場館，除了眾多IP集結的「品牌商展」，還有文化策展、工藝中心主題館、地方政府館，感受「寶島百面」的文化魅力。

▲2024台灣文博會主題為「寶島百面」，台南市展區吉祥物「巷仔Niau（貓）」近來成為話題。（圖／記者蔡玟君攝）

白天在「大台南會展中心」吹冷氣、逛主場館後，再移動到台南市區，展區分佈於「321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍晒圖文創園區」，活動從下午3點持續到晚上9點，主打「夜光台南」熱鬧氛圍，從主題市集、音樂表演、變裝遊行到沉浸式展覽，展現台南這座城市400年的全新面貌及無限未來。

【2024台灣文化創意博覽會】

品牌商展、文化策展、工藝中心主題館、地方政府館
地點：大台南會展中心
開放一般民眾入場：
8月28日（三）至29日（四）10:00-18:00
8月30日（五）至31日（六）10:00-20:00
9月1日（日）10:00-17:00

「Lesson :D」台南概念展區
地點：321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍晒圖文創園區
活動期間：8月23日（五）至9月1日（日）15:00-21:00

「出發！發現之島」及「靜物劇場Still Life Theater」展區
地點：台南文創園區
活動期間：
8月23日（五）至29日（四）10:00-18:00
8月30日（五）至31日（六）10:00-20:00
9月1日（日）10:00-17:00

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