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擱淺貨輪「蘇菲亞號」驚傳漏油！恐污染養殖蚵仔　將開罰至少30萬

▲多哥籍貨輪「蘇菲亞號」擱淺在距離黃金海岸船屋距離約500公尺處，一度吸引大批遊客前來拍照打卡，意外成為大型裝置藝術，惟日前出現漏油污染海域，台南市環保局將依法開罰至少30萬元以上。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲貨輪「蘇菲亞號」擱淺在黃金海岸，吸引大批遊客前來拍照打卡，但日前出現漏油污染海域，環保局將開罰至少30萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風日前強襲台灣，導致多哥籍貨輪「蘇菲亞號」擱淺在距離黃金海岸船屋距離約500公尺處，由於巨大的貨輪、一線海景，再加上黃昏時的日落美景， 吸引大批遊客前來拍照打卡，意外成為大型裝置藝術，但貨輪日前開始出現漏油污染海域情形，台南市環保局將依法開罰至少30萬元。

多哥籍貨輪「蘇菲亞號」擱淺在距離黃金海岸，一直未拆解移除已成燙手山竽，沒想到貨輪日前又開始漏油，附近漁民擔心漏油污染海洋生態，尤其所在地沿海是牡蠣重要養殖區，可能帶來重大災情損失，紛紛向市府陳情要求儘快處理。

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台南市政府相關單位現勘研判，應是管線破裂加上海水灌入導致漏油，台南市環保局將對業者開罰至少30萬元，詳細金額尚在核定中。另，交通部航港局則要求業者下周二前提出移除計畫，市府指出，會確保拆除時不造成污染。

據了解，8月初的凱米颱風，造成3艘貨輪分別擱淺在台南黃金海岸、曾文溪及鹿耳門溪出海口，其中多哥籍貨輪「蘇菲亞號」擱淺在距離黃金海岸船屋距離約500公尺處，由於巨大的貨輪、一線海景，再加上黃昏時的日落美景，吸引大批遊客前來拍照打卡，意外成為大型裝置藝術。

▲多哥籍貨輪「蘇菲亞號」擱淺在距離黃金海岸船屋距離約500公尺處，一度吸引大批遊客前來拍照打卡，意外成為大型裝置藝術，惟日前出現漏油污染海域，台南市環保局將依法開罰至少30萬元以上。（圖／記者林東良翻攝，下同）

有民眾笑稱，這是台版的「鐵達尼號」，還有人開玩笑稱「周杰倫是會在上面唱擱淺嗎」。不料，8月7日就有民眾發現，蘇菲亞號船體上竟多了大大的4字塗鴉「我已不在」，讓不少網友馬上聯想到，「這是噴擱淺的歌詞嗎？」而塗鴉也引發網友怒轟，認為此舉相當可惡、沒品。據了解，該船隻屬於私人財產，應由船主提告才涉及毀損罪，廠商事後已在船體周遭圍上圍籬，計畫按照既定時程移除船體。

此外，凱塔貨輪擱淺、貨櫃破損漂流海域內，生鮮肉品外洩汙染水質、導致文蛤、蚵死亡事件，8月5日立委陳亭妃特別安排凱塔貨輪投保之新加坡保險公司與漁民正式展開理賠對話。由於擱淺貨輪涉及不同船東，所涉單位十分複雜，不單是台南市政府，目前相關處理程與方式，尚在協議處理中。

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