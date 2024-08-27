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快訊／遭碎玻璃割頸亡！27歲騎士是阿堂鹹粥長孫　弟哀痛喊話

▲▼ 台南騎士撞上左轉小黃，遭碎玻璃割破頸動脈慘死。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南騎士撞上左轉小黃，遭碎玻璃割破頸動脈慘死。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、黃資真／台南報導

台南市中西區23日發生一起死亡車禍，一名27歲張姓男子騎車行經永福路口時，撞上對向左轉的計程車，遭車窗碎裂的玻璃割破頸動脈，送醫搶救不治。而張男的真實身分，正是知名老店「阿堂鹹粥」創辦人張春堂的長孫，弟弟在臉書哀痛表示「希望下輩子我們還能一起當兄弟」。

回顧本案，侯男(64歲)駕駛計程車沿民權路東向西行，行經永福路口時直接左轉，導致對向直行的張男閃避不及，猛力撞破小黃右車窗，左臉到頸部遭噴濺的碎玻璃劃出一道長達15公分的恐怖傷口。

警消獲報到場緊急將張男送往成大醫院搶救，惟因頸動脈破裂造成失血過多，宣告不治。

▲▼ 台南騎士撞上左轉小黃，遭碎玻璃割破頸動脈慘死。（圖／記者林東良翻攝）

據調查，死者張男是台南老牌名店「阿堂鹹粥」創辦人張春堂的長孫，張男弟弟事發當天在臉書PO出一張與哥哥幼年時期的合照，難過寫道「 好啦老哥，起碼你不用在這種破幹世界上繼續受苦了，我很高興這次的人生是你來當我哥哥，也很感謝你在我最迷茫的時候鼓勵我，推我一把，雖然小時候互相搞來搞去，整天幹架，如今我們都長大了，關係逐漸好了起來，但你卻走了，明明你還沒看到我成功的樣子，希望下輩子我們還能當兄弟，一起打魔物。」語句間道盡了對哥哥的不捨。

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