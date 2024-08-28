台南真善美劇院剛停業　同大樓「九乘九文具」經營10年也宣布熄燈

▲台南延平商業大樓內的「九乘九文具」將在9月15日結束營業。（圖／翻攝自Google Maps）

記者閔文昱／綜合報導

台南第一間藝術電影院「真善美戲院」已於8月1日結束營業，讓不少影迷相當感傷。然而，同棟大樓（延平商業大樓）內受到南部歡迎的文具店「九乘九」也傳出將在9月15日租約到期後結束營業，消息一出，讓不少台南當地人相當惋惜，紛紛喊話剩下的店家「要撐住啊！」

據了解，台南市中西區的延平商業大樓曾經是當地最熱鬧的百貨公司，但隨著商圈沒落也讓該大樓荒廢20年，直到政大書城買下地下室並進駐後，開始招商才再度帶起人潮，包括九乘九文具、星巴克、真善美劇院都陸續開業，而此次停業的是台南第二間九乘九文具，在2014年8月16日開幕，如今因為租約到期不再續租，將在9月15日結束營業。

由於政大書城也正面臨閱讀習慣改變，以及網購影響的挑戰，一度傳出瀕臨收攤的狀況，此次九乘九文具宣布結束在這棟大樓長達10年的營業後，不少在地人紛紛留言，「拜託政大書城要撐住」、「真善美才剛結束營業…希望政大書城能撐住」、「所以是租約的問題...政大書局不會又要...」，不過由於政大書城是買下地下室，所以應不受租金影響。