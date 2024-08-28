「污泥池垃圾撈起丟旁邊挖的坑」　台南市環保局遭爆亂倒廢棄物

▲台南市環保局遭人投訴爆料，將污泥池裡的垃圾撈起後丟至一旁挖好的洞裡。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

記者林東良／台南報導

台南市環保局遭人投訴爆料，許多內部部門作業未符合相關規定，亂倒廢物，疑將污泥池裡的垃圾撈起後，丟至一旁挖好的洞裡，造成裡面積水、惡臭撲鼻，質疑台南市環保局便宜行事。

投訴指出，環保局所挖的地疑似是林務局的，擅自將對方土地的樹砍伐後，直接就地掩埋，也在旁邊挖出一個深坑，將原建置在旁的污泥池裡不可溶解的，例如寶特瓶、鐵鋁罐、塑膠袋等物品撈起後，丟至一旁被挖出的坑裡，造成土地污染，破壞大自然。

投訴者提供的圖片中可見，有許多寶特瓶及其不可溶解的東西，就被環保局工人撈起丟至所挖好的洞裡，除塑膠製品以外，沈澱的污泥也都在同區塊，不僅土壤已受到污染，恐怕無法再種植，投訴者還質疑這塊地疑似非屬於環保局的，但環保局竟直接將樹砍伐後直接回填掩埋，沒有按照正常程序處理。

投訴者呼籲，市長黃偉哲及議員們應要徹查此事，這些行為是否構成違法？否則再繼續放任環保局工人擅自將污泥回填，土地恐怕受到污染無法使用，別為便宜行事而造成環境污染傷害，更何況環保局本身就是環保主管機關，帶頭違法相當不可取。

對此投訴爆料，台南市環保局正在調查釐清案情中。