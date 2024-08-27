台南兩處民宅火災接連發生　消防人員及時滅火無人傷亡

▲台南市消防局119勤指中心27日中午時分接獲報案，南區金華路一段488巷71弄及五妃街386巷內民宅接連發生火災，消防人車迅速趕抵火場，將火勢撲滅，幸好無人員傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局119勤指中心27日中午12時15分接獲報案，南區金華路一段488巷71弄及五妃街386巷內民宅接連發生火災，消防人車迅速趕抵火場，將火勢撲滅，幸好無人員傷亡。

119隨後迅速調度共5個分隊11車24人參與滅火作業，同時派遣多功能細水霧救助皮卡車及水箱車等前往現場。消防人員到達現場後，立刻展開滅火工作。經過勘查，火源為煮食過程中的意外引起，消防隊員及時入室並關閉爐火，成功控制火勢。所幸此次火災未造成任何人員或財產損失。消防人員隨即向屋主及周邊居民宣導安裝住宅用火災警報器的重要性，以提高未來火災發生時的警示效果和安全保障。





隨後於中午12時37分許，119再度獲報南區另起火災案件發生，救災車組立即收拾裝備趕往南區五妃街386巷，迅速到達現場，經入室後確認火勢控制，疑似電氣因素引起，幸亦未造成人員傷亡。本案德興多功能細水霧救助皮卡車，以其卓越的機動性，成功抵達狹小巷弄救災。該輛多功能細水霧救助皮卡車，台南為全國首創採用配有高壓細水霧系統、排煙機、破壞器材及泡沫滅火、拖船勾等多功能救災設備；後側為客製化可移動式廂體，可依據救災任務類型(建築物火災、山林火災、水域救援等)，模組化變更車廂，適應不同任務，同時也可運用細水霧及泡沫設備進行初期應變，快速又節省消防水源。





消防局第七大隊大隊長石家源呼籲烹煮食物要「人離火熄」，選擇具有「熄火安全裝置」及「溫度感知裝置」爐具，並定期清洗排油煙機內部油垢。以及選用有過載自動斷電功能之延長線、易生高熱之電器用品周圍不可放置易燃物品。

消防局局長李明峯強調，火災發生後，除了及時滅火應變外，預防和提高火災安全意識同樣重要。此次事件提醒市民，在日常生活中應提高火災安全防範意識，安裝並定期檢查住宅用火災警報器，以保障家人生命財產安全。消防局將持續加強火災安全宣導，並致力於提升應急處置能力，保護市民的生命財產安全。