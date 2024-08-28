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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批美國只是愛台灣的錢　李乾龍喊同文同種：中國怎麼可能打過來

▲▼國民黨前秘書長、侯友宜新北市競選總部總幹事李乾龍。（圖／記者李毓康攝）

▲李乾龍要美國別對兩岸問題說三道四。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前國民黨秘書長李乾龍今（28日）接受廣播節目專訪時透露，日前美國在台協會（AIT）曾來找自己，邀了很多次才答應面談。他認為，現在兩岸關係看似平行線，但5年、10年、20年後兩條線一定會碰在一起，而且一定會有交集，並批評美國一直在兩岸問題上「說三道四」，就是不希望兩岸坐下來談，所以「不要去信」，兩岸同文同種，「中國人怎麼可能打過來嘛！」

目前擔任新北市三重先嗇宮董事長的李乾龍指出，先嗇宮在每年除夕晚上12點都會抽出國運籤，今年的籤詩「官事悠悠難辨明，不如息了且歸耕，旁人煽惑君休信，此事當謀親弟兄」，被認為是下下籤，因此還是決定不要對外公開，低調一點比較好。

李乾龍並當場解籤，點出籤詩內容就是說明兩岸關係就連神明都難判斷誰對誰錯，兩岸不如不要吵，應該各自回去反省，好好經營自己，一些外國勢力例如美國，對兩岸關係指三道四，「不要去信」。他數度強調，「兩岸一家親」，自己也是來自福建泉州的第8代，娶了一個外省老婆，「兩岸就是一家人」。

主持人黃暐瀚詢問兩岸制度不同，要怎麼說是一家親？李乾龍則回應，兩岸關係看似平行線，但5年、10年、20年後，兩條線一定會碰在一起，一定會有交集，誰統誰還不知道，雖然台灣的制度比較好，但台灣這個寶島卻是一直被執政黨內耗。他感嘆，兩岸的主事者應該心平氣和的好好談，但現在幾乎都沒有溝通，兩邊都僵持在那裡，「都是因為美國在那邊說三道四，一直不希望兩岸坐下來談。」

李乾龍坦言，自己也曾當面告訴AIT政治組，雖然並不反對台灣親美，「目前國民黨路線就是親美、友日、和中嘛！」但親美若變成「傾美」，這樣就不好了！他還跟對方說，如果美國人真的愛台灣，就不要支持台灣「卡核四」，讓燃料棒送回美國，應該勸一勸台灣的執政當局要善用核能，而且美國過去賣很多武器給台灣有用嗎？美國幫台灣佈雷，對台灣有幫助嗎？「美國一些人坐專機來台灣是幹什麼，大家都很清楚，就是要來做生意，美國只是愛台灣的錢」，講完話後AIT人員臉都綠了。
 

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