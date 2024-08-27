11縣市無宣傳廣告！憂世壯運變「北市府運動會」　柳采葳籲重新檢討

▲國民黨台北市議員柳采葳 。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

世壯運將於2025年5月於雙北舉辦，目前國內報名人數近7成來自北北基桃，其中有3成來自台北市，而國外報名人數僅預期的2成。國民黨台北市議員柳采葳27日表示，北市編列高達新台幣3200萬元宣傳世壯運，但苗栗縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣市等11個縣市，卻未投放任何宣傳廣告，擔心世壯運變成「市府運動會」，呼籲市府重新檢討宣傳計畫，針對報名人數低的地區加強宣傳力道。

柳采葳27日表示，截至8月18日，國內已有1萬2052人報名世壯運，報名人數集中於北部，中部、南部、東部縣市報名人數卻不如預期；台北市及新北市共有7074人報名（台北市3605人、新北市3469人），佔國內報名人數的58.69%；而北北基桃4縣市的報名人數8297人（桃園市996人、基隆市227人），佔國內報名人數的68.84%，其餘18個縣市僅3755人報名，佔31.15%。

▲世壯運報名資料統計。（圖／柳采葳辦公室提供）

柳采葳指出，調閱世壯運廣告及宣傳露出統計後發現，台北市於公車車體、運動中心、捷運月台電視等逾36處可見世壯運廣告，新北市於遊客中心、運動場等逾10處可見世壯運廣告；然而北北基桃以外的縣市僅10處有世壯運廣告，包括高雄小港機場燈箱、台中捷運車廂、新竹市政府世壯運壯寶倒數鐘等，至於苗栗縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣市、雲林縣等11個縣市，雙北市府未投放任何宣傳廣告。

柳采薇稱，世壯運外國選手報名人數預估目標為1萬5000人，但截至8月18日，僅2974人報名，占預期人數的19.82%，報名人數前三名為香港584人、日本428人、美國235人，鄰近的韓國原是目標客群，目前卻僅有27人報名。

柳采葳質疑，體育局於2023年5月至「韓國全羅北道亞太壯年運動會開幕式」設攤宣傳，觀傳局於「台韓觀光交流會議」、「北台四市拜會韓國觀光公社」發放宣導物、「2024大邱炸雞啤酒節」及「韓國海外觀光推廣會」設攤宣傳，投入韓國的世壯運廣告高達5項次，佔所有國際廣告露出的13.8%，報名人數卻吊車尾。

柳采葳說，「2025雙北世界壯年運動會觀光旅遊推展計畫書」中提到，預估每位國內參賽者於主辦城市平均花費所帶來的經濟效益為新台幣3萬4500元、國外選手每位新台幣11萬5000元，但若大部分參賽者來自台灣北部，選手等同於在自家附近參賽，根本無法達到推展觀光旅遊的預期經濟效益。

此外，柳采葳提及，北市府為提升參與率，發函給各機關及學校「為鼓勵本府員工及教師踴躍報名參賽，報名參賽者得給予公假」，「世界壯年運動會」恐怕淪為「市府運動會」；根據6月研考會民調顯示，高達75.8％台北市民並不知道2025年有世壯運，且從目前世壯運國內外報名人數來看，市府明顯宣傳不力。

最後，柳采葳呼籲，市府重新檢討世壯運宣傳計畫，針對報名人數少的縣市加強宣傳力道；至於國際宣傳部分，應透過跨部門合作，結合各國際單位宣傳管道協助精準投放廣告，提升報名率。

對此，2025雙北世壯運執委會辦公室回應，台北市及新北市作為主辦城市，因此雙北地區宣傳較為普及，加上有近便優勢，更利於吸引北部地區民眾參加；後續將針對各縣市重點運動種類，透過體育團體加強宣傳並邀請報名，世壯運團隊也會積極出訪各縣市，拜會各地體育團體及地方政府，透過活動舉辦、建請各縣市政府研議參賽世壯運鼓勵機制等，進而加強宣傳力道，提升各縣市選手參與率，使全國共同響應這場國際體育盛會。

該辦公室說明，國外選手報名因須評估賽程安排、機票、住宿、簽證期程等條件，多在今年下半年才陸續規劃參賽，而過去出訪宣傳成果也正逐步發酵中，國際壯年運動總會（IMGA）預估外國選手報名高峰將落在年底期間；而雙北世壯運團隊也將持續透過我國外館、國際總會、國際各單項運動總會進行宣傳，提升國外報名人數。