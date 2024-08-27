江蕙復出登大巨蛋唱國慶　韓國瑜：將與北市府開記者會宣布細節

▲韓國瑜擔任國慶籌備主委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安許願成功！台語天后江蕙（二姐）封麥後9年，在眾人殷殷期盼下，今（27日）宣布將在10月的國慶晚會上於大巨蛋獻唱。立法院長韓國瑜今年也是首度擔任國慶籌備委員會主委，稍早也表示這幾日會和台北市政府擇定日期，共同召開記者會對各界宣布細節。

寬宏藝術發出聲明表示，「二姐江蕙，很榮幸受邀十月份國家慶典！謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量！相關演出將委由寛宏藝術籌劃執行」。聲明一出，歌迷們激動不已，因為大家已經等了足足9年。

韓國瑜辦公室表示，有關國慶晚會相關表演的邀請、活動安排，都積極協調進行中。院長近日會和台北市政府擇定日期，共同召開記者會對各界宣布細節。

值得一提的是，蔣萬安在先前就曾多次公開喊話，希望江蕙可以復出開唱。尤其今年國慶晚會，將首次於大巨蛋舉行，這也是大巨蛋歷史上首次非體育賽事活動，希望江蕙能夠在歷史的一刻復出登台獻唱，「我想也只有二姐江蕙能夠匹配這樣歷史的時刻，當然我想我們會持續地努力來爭取二姐的復出」。如今北市府也證實，確定邀請江蕙在國慶晚會上開唱。