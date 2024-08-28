烏軍宣布：入侵庫斯克3周「俘虜近600俄兵」　攻占上百定居點

▲ 烏軍使用美製GBU-39炸彈攻擊庫斯克地區。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭月初跨境突襲俄羅斯西部邊境庫斯克州（Kursk），武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）27日宣布，為期3周的軍事行動期間俘虜近600名俄國士兵，並占領俄國境內100個定居點。

根據《衛報》， 瑟爾斯基在基輔的一場會議上還透露，莫斯科已向邊境重新部署3萬名士兵，他們試圖反擊並包圍烏軍，但被烏軍擊退。

他也證實，入侵庫斯克的目標之一是將俄軍部隊逼出烏東。俄軍近幾月來持續推進，目前距離烏軍及交通樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）僅剩11公里，正向庫拉霍韋（Kurakhove）施壓。

瑟爾斯基說明，俄軍部分部隊已從被占領的烏克蘭南部地區調離，「敵人正試圖從其他方向將部隊撤回，但正向波克羅夫斯克地區加大火力」。

他提到，俄軍正試圖破壞供應鏈，「波克羅夫斯克前線局勢相當艱難」，「敵人正利用其人力、武器及軍事裝備優勢，積極使用砲兵與航空力量」。

烏克蘭總統澤倫斯基27日則在記者會上宣布，他決定加強烏軍在頓內茨克前線兵力，聲稱入侵庫斯克是「防禦性」行動，目的是防止俄軍占領更多烏克蘭土地，並沒有計畫併吞俄國領土。

經歷數月前線僵局、戰損不斷增加，入侵庫斯克提振烏軍士氣。Russian Telegram頻道27日披露，烏軍27日上午企圖進一步入侵別爾哥羅德（Belgorod）邊境其他地點，目前未獲證實。

別爾哥羅德州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）後來在Telegram發文稱，邊境局勢艱難但「已得到控制」，「有消息稱敵人正試圖破壞邊界」，俄軍對此正進行「計畫性工作」。