　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

爆炸威力驚人！北韓試射240公釐多管火箭　最遠可打到首爾

▲▼北韓測試240公釐口徑多管火箭發射器。（圖／路透社）

▲北韓測試240公釐口徑多管火箭發射器。（圖／路透社）

文／中央社

北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）視察一項配備新「導引系統」的240公釐口徑多管火箭發射器試射。平壤當局正持續升級軍火。

法新社報導，北韓3個月前表示，將為軍隊配備「新的」240公釐口徑多管火箭發射器，據稱能夠打擊南韓首爾及附近地區。

北韓近來強化與俄羅斯的軍事關係，分析家說北韓可能會先測試及加強生產火砲和巡弋飛彈，然後再運送俄羅斯用於烏克蘭。美國和南韓指控北韓供應俄國彈藥和飛彈用於俄烏戰爭，但平壤當局駁斥「荒謬」。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，這款多管火箭發射器「在機動性和集中發射能力方面技術性升級，所有指標都顯示具有優勢」，升級方面包含「新應用的導引系統，可控制性和破壞力」。

報導說，金正恩視察試射時，還「提出了製造新型火砲並裝備軍隊的重要政策」，但未提供細節。 北韓兩天前公布一款「自殺無人機」，用於刻意撞向敵方目標，實際上可充當導向飛彈。路透社報導，金正恩也視察了新型自殺無人機的測試，並要求研究人員為無人機研發人工智慧（AI）功能。

南韓和美國近日展開年度大型聯合軍事演習「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield），將持續到明天，新增的操練目的在於遏制北韓威脅。

ET快訊
可以爆買了？日本考慮取消「免稅品禁拆封」、每日消費上限
八點檔女星斬斷12年婚姻！驚爆前夫欠上億債務
阿堂鹹粥長孫遭碎玻璃割頸亡！家人悲痛證實　店面照開低調辦後事
快訊／無人接案！北市會計師公會聲明拒絕　柯文哲找嘸第三方查核
連4棒都短打是什麼水準？辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只守
快訊／遭檢廉帶離議會搜索！　應曉薇回應了
政院出手了！　卓榮泰：政府不會有限貸令
股東提告彭雪芬等5人　新光金發重訊！4點回應
快訊／鹿兒島發布「最高級別」颱風特別警報！

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

爆炸威力驚人！北韓試射240公釐多管火箭　最遠可打到首爾

獨島級、胡蜂級兩棲艦出動！　韓美聯手雙龍軍演

巨型油輪遭命中！大火已燒6天　載運100萬桶原油

俄最大規模空襲！　烏克蘭喊話西方盟友：准用遠程飛彈

顧立雄慰勉天馬操演官兵　肯定戮力執行操演訓練

飛彈紅點直奔海上靶船　新型拖式飛彈亮相「天馬操演」

新型拖式飛彈車首登場！　搭2A彈命中率91.6%

中國軍機首度侵入日本領空！　日防衛省：時間長達2分鐘

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

偽裝陌生人測試大白熊　毛孩認出爺奶卻忽視爸

爆炸威力驚人！北韓試射240公釐多管火箭　最遠可打到首爾

獨島級、胡蜂級兩棲艦出動！　韓美聯手雙龍軍演

巨型油輪遭命中！大火已燒6天　載運100萬桶原油

俄最大規模空襲！　烏克蘭喊話西方盟友：准用遠程飛彈

顧立雄慰勉天馬操演官兵　肯定戮力執行操演訓練

飛彈紅點直奔海上靶船　新型拖式飛彈亮相「天馬操演」

新型拖式飛彈車首登場！　搭2A彈命中率91.6%

中國軍機首度侵入日本領空！　日防衛省：時間長達2分鐘

卓榮泰：考慮以「台灣名義」舉辦國際性重要賽事

太原「黑神話悟空」雕塑被遊客踩壞　搭遊戲熱潮三天三夜雕刻完成

曾偉喆致勝安、張趙紘炸裂2分砲　U18中華隊6比4勝U23

母含淚器捐！海龍CO2外洩38歲男昏迷...第1次腦死判定完成

林襄躲床上哭！心碎原因曝光「被淡忘了」忍N年才說：我比較窩囊

拍戲生愛CP+1！森川葵與小2歲男偶像秘遊泰國…前2任都是日劇男神

澀谷超萌「吉伊卡哇拉麵店」開張！必吃菜單一次看　只到明年5月

「新一代TOYOTA Camry」中東只賣汽油、沒油電！外媒：老氣、落伍了

陸飲料店員工「掉包付款碼」　爽賺17萬元「放店長苦扛爛業績」

柯稱「笑藍綠不敢誠實申報」　就像強姦犯辯「男人都有性慾」

軍武熱門新聞

巨型油輪遭命中！大火已燒6天

爆炸威力驚人！北韓試射240公釐多管火箭

獨島級兩棲艦出動！　韓美聯手雙龍軍演

第18艘獨立級濱海戰鬥艦正式服役

烏克蘭喊話西方盟友：准用遠程飛彈

新型拖式飛彈車首登場！　命中率91.6%

日防衛省：中國軍機首度侵入日本領空達2分鐘

飛彈紅點直奔海上靶船　新型拖式飛彈亮相「天馬操演」

烏克蘭國產「圓麵包」飛彈無人機

顧部長慰勉天馬操演官兵　肯定戮力執行操演訓練

美國防部長下令：2支航母打擊群繼續部署

挪威買100枚先進中程空對空增程型導彈

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

更多熱門

相關新聞

獨島級兩棲艦出動！　韓美聯手雙龍軍演

獨島級兩棲艦出動！　韓美聯手雙龍軍演

南韓與美國海軍及海軍陸戰隊將於8月26日至9月7日在南韓東部海岸及浦項市周邊進行「雙龍演習」（Ssang Yong 2024），加強美韓聯盟戰鬥力與提升互相協調性。此外，英國突擊隊將連續第二年參加。

巨型油輪遭命中！大火已燒6天

巨型油輪遭命中！大火已燒6天

烏軍想用西方飛彈　俄：三戰將不限於歐洲

烏軍想用西方飛彈　俄：三戰將不限於歐洲

伊朗最高領袖暗示可能就核計畫與美重啟協商

伊朗最高領袖暗示可能就核計畫與美重啟協商

南韓軍方：北韓向俄羅斯輸送逾1.3萬貨櫃

南韓軍方：北韓向俄羅斯輸送逾1.3萬貨櫃

關鍵字：

北韓俄烏戰爭軍武國際軍武多管火箭

讀者迴響

熱門新聞

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

2800萬裝行李箱辦交保！鄭文燦關47天走出法院

林依晨陸綜舉手「我是成都人」被台粉炎上面相變了

明天「六星連珠」！　命理師示警：4生肖有劫數

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面