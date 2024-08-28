入侵俄羅斯是「勝利計畫」第一步！　澤倫斯基曝4大步驟

▲烏克蘭總統澤倫斯基表示會將計畫提交給拜登、賀錦麗與川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，對俄羅斯庫爾斯克地區的入侵是基輔勝利計劃的第一部分，他打算9九月向美國總統拜登（Joe Biden）提交該計劃。

澤倫斯基27日在基輔記者會上表示，他計劃參加9月的聯合國大會並會見拜登。他補充說，該計劃的成功在很大程度上取決於美國，「這個計劃的成功取決於他們。是否會給予我們這個計劃中的內容，我們是否可以自由使用這個計劃中的資源。」

澤倫斯基還表示，該計劃也將提交給副總統賀錦麗（Kamala Harris）和前總統川普（Donald Trump），「因為我們不知道美國下一任總統會是誰，但我們希望推動這個計劃。」

儘管澤倫斯基未提供具體細節，他提到4階段計劃的第一步是對庫爾斯克的跨境入侵，並表示「這部分已經完成。」

「第二方向是烏克蘭在全球安全基礎設施中的戰略位置，」澤倫斯基繼續道。「第三方向是一個強大的外交手段迫使俄羅斯結束戰爭的方案，第四方向則是經濟。」

澤倫斯基表示，「庫斯克地區是我們計劃的一部分。這是我們勝利的計劃。對某些人來說這可能聽起來野心太大，但對我們來說這是非常重要的計劃。」不過他拒絕透露更多內容。

烏克蘭本月的突襲行動讓俄羅斯在鞏固自身領土時陷入困境。基輔當局對此次攻擊視乎設有多個目標，包括在拖垮俄羅斯資源到提振士氣。