　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭飛機在商務艙「瘋狂自慰」！　噁男手掌上下滑動畫面曝

▲▼噁男搭飛機在商務艙「瘋狂自慰」！　手掌上下滑動畫面曝。（圖／翻攝自TikTok）

▲女網友將男子的變態行徑錄影po上網。（圖／翻攝自TikTok）

記者王佩翊／編譯

國外一名女子近日在TikTok上傳了一段影片，隨即引起網絡熱議。影片中有一名搭乘商務艙的男子竟在飛機上公然自慰。儘管他身上蓋著毛毯，但是手在下體不斷移動，動作幅度非常大，很難不注意，當時其他旅客甚至都還清醒。該段影片目前已經被TikTok官方下架，但是仍然引來大批網友指責。

根據《每日郵報》報導，女網友葛瑞絲（Grace O'Neill）近日搭乘飛機從澳洲墨爾本飛往杜拜，當時她坐在商務艙，原本想要好好休息，沒想到卻發現隔壁同樣坐在商務艙的男性旅客竟做出噁心行為。

葛瑞絲26日TikTok上傳這段影片並寫道，「這傢伙從墨爾本到杜拜全程自娛自樂，堅持不懈，說真的蠻不可思議的。」從影片中可以看到當時機艙內的燈光明亮，周圍乘客也都清醒，但是男子卻將手放在下體，不斷「上下滑動」。

葛瑞絲直言，該名男子全程毫無掩飾地在座位上自慰。影片中也可以看到，雖然男子躺在座位上並蓋著毯子，但是毯子下方的手部動作十分明顯。

葛瑞絲拍攝完對方的自慰動作後，隨即將鏡頭傳向自已的臉，並露出極度不適的表情。

男子的行為立刻引起網友的震驚和反感。網友紛紛寫道，「嗯...這是可以被允許的嗎」、「他真的在自慰？太瘋狂了吧」等。也有網友表示，「拜託告訴我妳已經報警了。」

與此同時也有部分網友替男子說話，網友稱，「這又不違法，只是不被社會接受罷了」、「妳應該幫他一把」等。

ET快訊
快訊／新光金併購爭議　中信金9大聲明反擊
快訊／韓男團成員「涉性犯罪」！　SM娛樂證實：退團
電子廠連4天漲停！被盯上提前開獎：7月虧損1400萬
遭沈慶京爆任內官員索賄　郝龍斌嗆 : 請公布姓名並立刻舉發
消防員問「還要急救嗎」？嬤看著85歲尪這樣回答　2.9萬人全
快訊／國家警報大響！雷雨轟2地　「暴雨警戒區」曝
快訊／大雷雨狂炸桃園　警戒1小時
二伯脫口蘿拉「做詐騙」　蔡阿嘎嚇壞火速打圓場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

醉倒家門口！星國男「離奇淪焦屍」　鄰居開門目睹：身上著火了

22歲正妹女師「深蹲一半猝死」！疑用力過猛　健身房倒地亡

颱風珊珊進逼日本九州　豐田汽車暫停14座工廠產線

西班牙警察海上追逐「輾壓小船」　至少1人落海畫面曝光

約旦河西岸9死！巴勒斯坦控以色列突襲「擴大戰爭」　醫院被包圍

搭飛機在商務艙「瘋狂自慰」！　噁男手掌上下滑動畫面曝

丈夫驟逝「人妻出書安慰幼子」　案情逆轉！檢控：兇手就是她

乾旱鬧飢荒！納米比亞將撲殺野生動物　分象肉、斑馬肉送災民

法國試行「學校手機禁令」！15歲↓一到校就沒收　明年擬擴大全國

颱風珊珊登陸前「先襲日本離島」！　狂風暴雨過境畫面曝

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

萌妹向老師報爸媽年紀卻記錯　懊惱笑：把你們說得太年輕XD

醉倒家門口！星國男「離奇淪焦屍」　鄰居開門目睹：身上著火了

22歲正妹女師「深蹲一半猝死」！疑用力過猛　健身房倒地亡

颱風珊珊進逼日本九州　豐田汽車暫停14座工廠產線

西班牙警察海上追逐「輾壓小船」　至少1人落海畫面曝光

約旦河西岸9死！巴勒斯坦控以色列突襲「擴大戰爭」　醫院被包圍

搭飛機在商務艙「瘋狂自慰」！　噁男手掌上下滑動畫面曝

丈夫驟逝「人妻出書安慰幼子」　案情逆轉！檢控：兇手就是她

乾旱鬧飢荒！納米比亞將撲殺野生動物　分象肉、斑馬肉送災民

法國試行「學校手機禁令」！15歲↓一到校就沒收　明年擬擴大全國

颱風珊珊登陸前「先襲日本離島」！　狂風暴雨過境畫面曝

遭控校園暴力首度親發聲！　影后全鐘瑞隔4個月開口：我堂堂正正

柯文哲補助款7380萬入袋　王鴻薇：4300萬商辦還民眾黨即可解套

夏季不一定要控油！專家教你破解4個「頭皮保養迷思」

獨／「鋼鐵傘兵」秦良丰今天退伍！辛苦復健6年再穿迷彩服

新光金併購爭議　中信金9大聲明反擊「我們才是最佳選擇」

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

代表賴清德訪美13天　林右昌將赴華府智庫演講、拜會政要

第4棒「壓力本來就大」　鋒總談蔣智賢下二軍

快訊／NCT泰一「涉性犯罪」遭起訴！　SM娛樂證實：退團

消費趨勢不買房！　中國年輕人：更重視飲食旅行與精神消費

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

國際熱門新聞

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

日本考慮取消免稅品消費上限、密封包裝規定

颱風珊珊先襲日本離島！狂風暴雨畫面曝

信用卡收進包包！他睡一覺下機「被盜刷12萬」

曼谷7年內恐沉入大海　專家籲政府考慮遷都

即／台灣8遊客釜山「食物中毒」！腹痛狂拉

即／鹿兒島縣發布「最高級別」颱風特別警報！

台灣觀光客遊韓「食物中毒」吐到癱　是名店

珊珊「清晰颱風眼照」曝　專家：接近超級颱風

波音客機拆輪胎時爆炸！達美航空2死1重傷

酸金正恩血統不純！8菁英工程師全家被消失

吃到生豬肉　體內密麻白點都是蟲

日本發颱風特別警報　取消近300航班

巴基斯坦爆大規模襲擊70死！總理：為破壞與中國合作

更多熱門

相關新聞

信用卡收進包包！他睡一覺下機「被盜刷12萬」

信用卡收進包包！他睡一覺下機「被盜刷12萬」

中國一名旅客日前搭乘越捷航空從越南峴港前往香港，他登機後確認自己將信用卡放進包包後便開始閉眼小憩，怎知當飛機落地後，他竟收到刷卡通知，這才發現自己被盜刷3萬6000港幣（約新台幣12.2萬元），嚇得他立刻報警。

女嬰飛機哭鬧！遭陸2陌生大媽關廁所教育

女嬰飛機哭鬧！遭陸2陌生大媽關廁所教育

女童飛機上哭鬧　被陌生人抓進廁所教訓

女童飛機上哭鬧　被陌生人抓進廁所教訓

手機太重壓彎手指　女秀出「手機小指」爆紅

手機太重壓彎手指　女秀出「手機小指」爆紅

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

關鍵字：

自慰飛機商務艙網絡TikTok

讀者迴響

熱門新聞

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE新功能上線「圖示不再只有綠色」　萬人喊羨慕

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

林依晨陸綜舉手「我是成都人」被台粉炎上面相變了

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面