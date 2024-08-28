搭飛機在商務艙「瘋狂自慰」！　噁男手掌上下滑動畫面曝

▲女網友將男子的變態行徑錄影po上網。（圖／翻攝自TikTok）



記者王佩翊／編譯

國外一名女子近日在TikTok上傳了一段影片，隨即引起網絡熱議。影片中有一名搭乘商務艙的男子竟在飛機上公然自慰。儘管他身上蓋著毛毯，但是手在下體不斷移動，動作幅度非常大，很難不注意，當時其他旅客甚至都還清醒。該段影片目前已經被TikTok官方下架，但是仍然引來大批網友指責。

根據《每日郵報》報導，女網友葛瑞絲（Grace O'Neill）近日搭乘飛機從澳洲墨爾本飛往杜拜，當時她坐在商務艙，原本想要好好休息，沒想到卻發現隔壁同樣坐在商務艙的男性旅客竟做出噁心行為。

葛瑞絲26日TikTok上傳這段影片並寫道，「這傢伙從墨爾本到杜拜全程自娛自樂，堅持不懈，說真的蠻不可思議的。」從影片中可以看到當時機艙內的燈光明亮，周圍乘客也都清醒，但是男子卻將手放在下體，不斷「上下滑動」。

葛瑞絲直言，該名男子全程毫無掩飾地在座位上自慰。影片中也可以看到，雖然男子躺在座位上並蓋著毯子，但是毯子下方的手部動作十分明顯。

葛瑞絲拍攝完對方的自慰動作後，隨即將鏡頭傳向自已的臉，並露出極度不適的表情。

男子的行為立刻引起網友的震驚和反感。網友紛紛寫道，「嗯...這是可以被允許的嗎」、「他真的在自慰？太瘋狂了吧」等。也有網友表示，「拜託告訴我妳已經報警了。」

與此同時也有部分網友替男子說話，網友稱，「這又不違法，只是不被社會接受罷了」、「妳應該幫他一把」等。