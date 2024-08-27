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大陸 大陸焦點 特派現場

女嬰飛機哭鬧！遭陸2陌生大媽「關廁所教育」　吉祥航空：家長同意

記者鄭思楠／綜合報導

大陸26日流傳的一段影片顯示，貴陽飛上海的飛機上，2名女子因為忍受不了一名1歲多的女童哭鬧，竟把幼童從奶奶身邊帶走，然後關到飛機廁所內「教育」。網友怒斥此舉違法，「非法拘禁，2人得被關。」對此，上海吉祥航空回應稱，是經家長同意「哄小孩」。

▲▼女童哭鬧被2大媽關進飛機厠所。（圖／翻攝自影片）

▲女童哭鬧被2大媽關進飛機厠所。（圖／翻攝自影片）

據《上游新聞》報導，8月24日，拍攝影片的當事女子之一在社交平台發文稱，一名奶奶帶著1歲多大的孫女乘飛機，孩子哭鬧不止。很多人都用紙巾堵住耳朵，還有人到後排躲清淨，也有乘客向老人提出抗議。她把手機中的影片給孩子看（哄孩子），但收效甚微。於是她和另一個阿姨，把孩子從奶奶手裡抱過來，抱到飛機廁所裡「立規矩」，「妳什麼時候連續3分鐘裡沒有哭，就什麼時候帶妳出去找奶奶等。」事後，孩子2個多小時都沒有再哭，後面還一起吃早餐一起開心。

26日下午，貴州機場公安局指揮中心工作人員表示，此事發生貴陽到上海的一趟航班上，「帶孩子上飛機的是爺爺奶奶，孩子父親在上海工作，這次是帶孩子過去找父親的。因為（爺爺奶奶）之前沒有帶小孩的經驗，所以造成了這個情況。影片裡提及的兩個女性哄小孩這事，也是經過其爺爺奶奶同意的。」

上海吉祥航空回應稱，確實存在兒童哭鬧的情況，該兒童旅客與祖父母共同出行，飛行途中持續哭鬧，為避免打擾到其他旅客休息，在其祖母的同意下，兩名旅客將兒童抱至洗手間教育，過程中兒童的祖母一同前往並在洗手間門口等候。

26日下午，貴陽機場公安表示，因為兩女子帶孩子的行為經過了幼童爺爺奶奶的同意，警方口頭教育了幼童的爺爺奶奶並將相關情況告知了幼童父母，並未對兩名陌生女子做進一步處理。

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