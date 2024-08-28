獨島級、胡蜂級兩棲艦出動！　韓美聯手雙龍軍演

▲2016年雙龍演習 。（圖／美國海軍）

記者黃聖庭／編譯

南韓與美國海軍及海軍陸戰隊將於8月26日至9月7日在南韓東部海岸及浦項市周邊進行「雙龍演習」（Ssang Yong 2024），加強美韓聯盟戰鬥力與提升互相協調性。此外，英國突擊隊將連續第二年參加。

雙龍演習自2012年起舉行，強化朝鮮半島的防禦態勢，提高海軍兩棲作戰能力。今年有師級規模的海軍陸戰隊登陸部隊參與，南韓海軍艦艇有獨島級兩棲攻擊艦「獨島號」（LPH-6111）和「馬羅島號」（LPH-6112）；天王峰級戰車登陸艦「日出峰號」（LST-688）、「天子峰號」（LST-687）、「天王峰號」（LST-686）；美國海軍胡蜂級兩棲突擊艦「巴丹號」（LHD-5），其他還包含護衛艦、獵雷艦共40多艘艦艇。

▲2014年雙龍演習 。（圖／美國海軍陸戰隊）

空軍方面也有40多架飛機加入演習，包含美軍F-35B戰鬥機、南韓KUH-1完美雄鷹直升機和C-130運輸機；海陸部署40多輛兩棲突擊車。

美軍表示，今年演習將首次組建一個由韓美海軍陸戰隊組成的聯合指揮群，將從「馬羅島號」指揮並測試整合能力；在9月初行動階段，韓美聯合部隊將從海上和空中進行大規模演習，以聯盟壓倒性的力量執行兩棲作戰。