　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

暴雨突襲遊樂園！遊客被吊25樓高半空無人理　風雨中驚險搖擺畫面曝

▲▼墨西哥有一群遊客在風雨中被吊在25層樓高的半空中長達10分鐘。（圖／翻攝自TikTok）

▲墨西哥有一群遊客在風雨中被吊在25層樓高的半空中長達10分鐘。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

墨西哥「六旗遊樂園」一群遊客在玩遊樂設施「空中尖叫」時，突然遭遇極端天氣，導致遊樂設施停擺。令人驚訝的是，園方當時竟未立即將遊客放下，而是讓他們繼續懸掛在25層樓高的半空中，受盡風吹雨打長達10分鐘。遊客在狂風暴雨中無助在高空隨風搖擺的畫面中網上曝光後，瞬間引發瘋傳。

據《鏡報》報導，這起事件發生於8月16日。當時，遊客們才剛坐上「空中尖叫」的遊樂設施，並被帶到了離地75公尺（約25層樓高）的高度，以每小時約64公里的速度在空中旋轉，豈料2分鐘後，一場強降雨突然來襲，導致「天空尖叫」在內的多個遊樂設施被緊急暫停。

@comedyclipztv Six Flags operators shut down ride while guests are still on #sixflags #rollercoster #amusementpark #family #fun #fail #storm #fyp #foryou #CapCut ♬ original sound - WOW!

然而，園方並沒有將遊樂設施上的遊客立即放下，反而是讓他們繼續坐在原位，掛在25層樓高的半空中受盡風吹雨打。現場遊客梅達諾（Omar Hernández Medrano）表示，他們在暴雨中被雨淋約10分鐘，而現場影片也顯示，坐在鐵鍊懸吊座位上的遊客，完全無法遮蔽風雨，而且座椅不時還被狂風吹得搖來搖去，非常可怕。

六旗遊樂園在聲明中表示，突如其來的暴風雨導致遊樂設施被迫暫停，而且由於風雨加劇，導致疏散遊客變得異常困難，因此園方才不得不讓遊客們繼續待在半空中，「這一切都是符合安全規定的」。然而，園方強調，雖然當時的情況看起來很緊急，但幸運的是，沒有人在這起事件中受傷。

ET快訊
不是錯覺！竹科上班變超塞　行車紀錄器曝真相
林依晨陸綜舉手「我是成都人」炎上！　維基百科淪陷
快訊／應曉薇議會辦公室遭搜索！
劉謙肺腺癌！醫揭症狀「常被誤認感冒」　8種人快檢查
快訊／強拆180頂陽傘！　墾丁沙灘現況曝光
快訊／京華城圖利案！　傳應曉薇遭約談
波音客機「拆輪胎時」爆炸！　達美航空2死1重傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

恐怖瞬間！　馬戲團母熊突發狂「撲倒馴獸師」猛咬指揮棍

「騎機車腳上穿拖鞋」女遇恐怖車禍　金屬架刺穿差點失去左腳

狂滑手機小拇指彎曲變形？　TikTok掀「手機指」多人+1

颱風珊珊緩慢速度進逼日本九州　學者警告：未來颱風「更難預測」

女飛機上睡著！陌生男「蓋羽絨服爬上身」硬上　她怒告航空公司

前Meta員工被視為「剩菜」　美科技公司大裁員招偏見

下班後有權拒接電話、不回訊息！　這些國家立法保障

至少400死！布吉納法索中部「疑聖戰士襲擊」　壕溝躺滿屍體

登機後信用卡收進包包！　他睡一覺下機「被盜刷12萬」

她揪閨蜜「激戰71歲繼父」　美翁為愛昏頭！下藥毒殺妻子

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

雅英應援熱翻獲球迷借電扇　秒幫隊友吹風降溫超貼心♥

恐怖瞬間！　馬戲團母熊突發狂「撲倒馴獸師」猛咬指揮棍

「騎機車腳上穿拖鞋」女遇恐怖車禍　金屬架刺穿差點失去左腳

狂滑手機小拇指彎曲變形？　TikTok掀「手機指」多人+1

颱風珊珊緩慢速度進逼日本九州　學者警告：未來颱風「更難預測」

女飛機上睡著！陌生男「蓋羽絨服爬上身」硬上　她怒告航空公司

前Meta員工被視為「剩菜」　美科技公司大裁員招偏見

下班後有權拒接電話、不回訊息！　這些國家立法保障

至少400死！布吉納法索中部「疑聖戰士襲擊」　壕溝躺滿屍體

登機後信用卡收進包包！　他睡一覺下機「被盜刷12萬」

她揪閨蜜「激戰71歲繼父」　美翁為愛昏頭！下藥毒殺妻子

江蕙復出大巨蛋開唱　寬宏藝術股價漲逾8％

帕運桌球女雙贏一場就有牌！教練盼看齊「麟洋配」

岑浩輝宣布參選澳門特首　曾任終審法院院長

近3年逾2.6萬兒少交通死傷　交通部：今年改善200處校園道路

竹山天梯園除草工人「摔落2層樓高」邊坡　消防及時救援保命

相隔4年半擊敗世界前十好手　大坂直美強勢闖美網64強

恐怖瞬間！　馬戲團母熊突發狂「撲倒馴獸師」猛咬指揮棍

「騎機車腳上穿拖鞋」女遇恐怖車禍　金屬架刺穿差點失去左腳

張啟楷喊要砍預算、廢監察院　吳思瑤：民眾黨不學好

森鉅建設「林口新案」幸福家園宜居高質感　用科技與溫暖打造建築新篇章

大批長吻飛旋海豚躍出海面　半空中旋轉跳躍！遊客驚艷

國際熱門新聞

男童好奇「罐裡有什麼」　博物館3500年文物毀了

即／台灣8遊客釜山「食物中毒」！腹痛狂拉

珊珊「清晰颱風眼照」曝　專家：接近超級颱風

酸金正恩血統不純！8菁英工程師全家被消失

巴基斯坦爆大規模襲擊70死！總理：為破壞與中國合作

入侵俄羅斯是「勝利計畫」第一步！　澤倫斯基曝4大步驟

烏克蘭「自製彈道飛彈」首次試射成功

投資人靜待輝達財報與美經濟數據出爐　美股收高

波音客機拆輪胎時爆炸！達美航空2死1重傷

美國8月消費者信心指數遠超預期！　就業市場擔憂加深

以色列人質被囚禁在加薩326天 軍方解救成功

人妻遭性侵　丈夫忌妒「活活打死她」

汪星人闖禍全家燒光！　客廳咬行動電源釀爆炸影片曝

NHK直播稱釣魚台是中國領土　中籍播音員已回國

更多熱門

相關新聞

周末約會「沒住宿吃大餐」噴6千！男曝明細傻眼

周末約會「沒住宿吃大餐」噴6千！男曝明細傻眼

一名網友日前傻眼表示，周末和女友去遊樂園玩，當天來回、沒吃大餐，更沒買昂貴的禮物，結果兩人開銷破6千元，嚇得他直呼「要是住宿不就破萬了？」PO文掀起熱烈討論，不少人笑虧，「那就AA制阿」、「所以我不交女友」。

她從摩天輪車廂掉出來　當場墜亡

她從摩天輪車廂掉出來　當場墜亡

雲霄飛車急速左轉　女被甩出座位撞頭抽搐

雲霄飛車急速左轉　女被甩出座位撞頭抽搐

U15中華隊1比5不敵墨西哥預賽首敗

U15中華隊1比5不敵墨西哥預賽首敗

墨西哥男受困釣魚台！稱想划船到台灣

墨西哥男受困釣魚台！稱想划船到台灣

關鍵字：

墨西哥遊樂園

讀者迴響

熱門新聞

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

2800萬裝行李箱辦交保！鄭文燦關47天走出法院

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

鄭文燦家暗櫃藏678萬！他見現金包裝藏1細節

明天「六星連珠」！　命理師示警：4生肖有劫數

台男留學閃兵被判刑　意外掀超狂身分

鬼門關倒數一周　江柏樂警告：抓交替最凶

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面