暴雨突襲遊樂園！遊客被吊25樓高半空無人理　風雨中驚險搖擺畫面曝

▲墨西哥有一群遊客在風雨中被吊在25層樓高的半空中長達10分鐘。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

墨西哥「六旗遊樂園」一群遊客在玩遊樂設施「空中尖叫」時，突然遭遇極端天氣，導致遊樂設施停擺。令人驚訝的是，園方當時竟未立即將遊客放下，而是讓他們繼續懸掛在25層樓高的半空中，受盡風吹雨打長達10分鐘。遊客在狂風暴雨中無助在高空隨風搖擺的畫面中網上曝光後，瞬間引發瘋傳。

據《鏡報》報導，這起事件發生於8月16日。當時，遊客們才剛坐上「空中尖叫」的遊樂設施，並被帶到了離地75公尺（約25層樓高）的高度，以每小時約64公里的速度在空中旋轉，豈料2分鐘後，一場強降雨突然來襲，導致「天空尖叫」在內的多個遊樂設施被緊急暫停。

然而，園方並沒有將遊樂設施上的遊客立即放下，反而是讓他們繼續坐在原位，掛在25層樓高的半空中受盡風吹雨打。現場遊客梅達諾（Omar Hernández Medrano）表示，他們在暴雨中被雨淋約10分鐘，而現場影片也顯示，坐在鐵鍊懸吊座位上的遊客，完全無法遮蔽風雨，而且座椅不時還被狂風吹得搖來搖去，非常可怕。

六旗遊樂園在聲明中表示，突如其來的暴風雨導致遊樂設施被迫暫停，而且由於風雨加劇，導致疏散遊客變得異常困難，因此園方才不得不讓遊客們繼續待在半空中，「這一切都是符合安全規定的」。然而，園方強調，雖然當時的情況看起來很緊急，但幸運的是，沒有人在這起事件中受傷。