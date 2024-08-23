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驚悚瞬間！她從摩天輪車廂掉出來「當場墜亡」　排隊人龍尖叫目睹

▲▼驚悚瞬間！她從摩天輪車廂掉出來「當場墜亡」　排隊人龍尖叫目睹。（圖／翻攝X@MCNoticiasSLP）

▲墨西哥摩天輪發生墜落事故，受害者當場身亡。（圖／翻攝X@MCNoticiasSLP）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥聖路易斯波托西州（Potosina）發生恐怖事件，一名婦女在搭乘摩天輪時，突然從車廂內掉出來，自高空墜落後當場身亡。而當時在下方等待的排隊人潮，全程目睹這一切。

這起事件21日下午發生在「波托西納國家博覽會」（FENAPO），摩天輪運行到最頂端時，某車廂的安全鎖因不明原因被打開，婦女墜落過程中，至少2次撞擊摩天輪結構與其他車廂。

當局表示，醫護人員趕抵現場時，「受害者已無生命跡象，並有明顯撞擊創傷」。他們透露，死者是一名39歲女性，遺體已送至法醫辦公室驗屍，相關單位正在調查，以釐清事故原因。

infobae等外媒報導，「波托西納國家博覽會」已有82年歷史，內容包括當地文化、餐飲、音樂、農產品的展覽與銷售。根據聲明，會場所有設施都通過相關部門的檢驗與批准，主辦單位對死者家屬表達支持，將與當局全面合作調查，不過意外發生後，活動依然持續進行。

聖路易波托西州州長卡多納（Ricardo Gallardo Cardona）也在X發文，向死者家屬致哀，同時承諾提供必要支持。隨著意外影片瘋傳，他也呼籲調查結果公布之前，民眾切勿臆測事故原因。

 
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