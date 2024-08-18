墨西哥男離奇受困釣魚台！獲救稱「想划獨木舟到台灣」

▲一名墨西哥籍男子16日受困釣魚台，事後聲稱是想「划獨木舟到台灣」。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

日本海上保安廳的巡邏船16日在巡視釣魚台附近海域時，發現有一名墨西哥籍男子受困在島上，於是出動直升機救助。離奇的是，男子受困地點附近還有一艘獨木舟，聲稱是打算「划船到台灣」，目前男子已被送往石垣市的醫院，確切動機尚待釐清。

根據日本《產經新聞》報導，這起事件發生在16日下午2時38分左右，第11管區海上保安本部的巡邏船在釣魚台東岸發現一名墨西哥籍男子，當時男子正揮舞雙手向巡邏船求救。為此，海上保安廳出動直升機將他救起，並送往石垣市的醫院接受治療。

事後，男子聲稱，他是打算划獨木舟到台灣，但卻漂流到釣魚台。海上保安廳則指出，男子疑似未辦理正式出境手續就離開日本，目前第11管區海上保安本部已著手進行調查。

有關人士猜測，該男子可能是從日本最西端的與那國島（位於沖繩縣與那國町，距離台灣宜蘭蘇澳僅約110公里）出航。該島數日前有一艘獨木舟遺失的消息，但與此次事件是否有關，目前尚未確定。