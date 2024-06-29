開店賠600萬變醫療器材隱形冠軍　鼎右董座分享「唐僧創業心法」

▲暨大育成中心創新思維講座，邀請「蒙古包餐廳」創始人顏昌隆授課。（圖／國立暨南國際大學提供）

記者高堂堯／南投報導

大學創新創業課程多邀請成功創業人士分享經驗，國立暨南國際大學創業育成中心卻找來當年首度引進「蒙古包」燒烤餐廳、創業失敗慘賠600多萬的鼎右企業董事長顏昌隆，共同開設微創新與應用的課程，每學期末開放下學期的預選修，都會吸引爆滿的學生們慕名搶修。

顏昌隆在暨大育成中心講座上不諱言表示，自己出身高職放牛班、好不容易混到畢業，如今卻取得二個碩士、一個博士學位，「竟然有一天可以站在大學的講堂上」；他認為那段荒唐歲月讓自己比別人更早歷練現實社會的挫折，也是他蓄積人生能量的主要養分。

而鼎右企業目前掌握台灣超過一半的「醫療用超音波傳導凝膠」市場，堪稱台灣醫療器材隱形冠軍，但顏昌隆在20多年前，卻曾是開設「烏魯木齊蒙古包炭烤火鍋」塞外風情主題燒烤餐廳的第一人，不惜重金從海外引進的蒙古包特色外觀、座落台中七期精華區，每天都讓消費者趨之若鶩。

▲▼顏昌隆全台首創的蒙古包餐廳曾讓他慘賠600萬元。（圖／國立暨南國際大學提供）

然而，顏昌隆回顧，在第一次轉型創業就一切看似蒸蒸日上的盛況下，卻栽在自己完全不懂成本管控以及人事矛盾的管理問題，以及對餐飲市場的完全陌生，最終短短一年左右就賠掉600多萬元、「虧到脫褲子」，只好認賠殺出；慘痛經驗的最大心得是「不在行的事業，完全不碰」，也讓他學到創業時，就得像《西遊記》中的唐三藏、孫悟空、豬八戒、沙悟淨和龍馬一樣組成團隊，各司其職並互補合作，才能達成目標，每個人物角色缺一不可。

顏昌隆說，他帶著花了600萬才學到的「唐僧創業心法」回到原本最在行的醫療器材業務，並發揮敏銳商業嗅覺，再度創業研發出可客製化不同黏稠度的「超音波傳導凝膠」，突破國外大廠毫無彈性與客製化的缺點，逐漸拿下台灣超過半數的市占率，同時不盲目地業外投資、不熟悉的行業不投資、專注本業、尊重專業，終於從谷底爬起。

暨大創業育成中心主任陳美惠表示，顏昌隆靠著自己單打獨鬥、自學突圍後，自覺需要更多系統化的知識為後盾，進而就讀暨大EMBA，並進一步取得管理學博士學位，如今才能是站在大學講堂上、專門指導創新與創業的兼任助理教授；暨大育成中心希望透過創新思維講座，媒合資源給有心創業者相互奧援，減少不必要的「600萬代價」。