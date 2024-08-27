台東池上「書法路牌」惹議　交通部：不符規定也不適當

▲交通部路政及道安司副司長蔡書彬（左）、科長朱大慶。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台東縣池上鄉邀請藝術家參與公共設計，推出毛筆手寫字體的「書法路牌」，卻惹出爭議，交通部路政及道安司副司長蔡書彬今（27日）直言，不符合標誌標線設置規則的規定，也不適當，交通部將發個通知給台東縣說明規定。

最近池上鄉新生路、中正路、忠孝路等11處路名，採用書法家毛筆手寫的字體印刷而成，引發諸多討論，臉書粉專「理觀點Leo's Blog」發文批評，路牌不是塗鴉板，池上不要再胡搞。鄉長林建宏出面致歉，表示若違反規範願意修正。

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蔡書彬今出席交通部例行記者會被問起此事時表示，依「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定，路牌皆採正體字，這樣不符規定，可能造成辨識的錯誤認知，不是很適當，台東縣也未通報，交通部會發個通知提醒台東縣政府相關規定。

路政及道安司科長朱大慶說，標誌標線設置規則有個試辦計畫，地方若有更好的構想，可提出試辦計畫報給交通部，像是高雄標線型圓環、重機停車格位等都有地方政府提報，若試辦效果不好就恢復，效果不錯可以修正計畫擴大辦理。

朱大慶表示，路牌字體大小有標準尺寸，英文、數字也都有，提供給設施機關參考，路牌是給不特定用路人遵守，因此標誌標線設施未依規定設置，若延伸出意外甚至需要國家賠償，必須由設置機關負起賠償責任。