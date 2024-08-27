烏國演員卡西亞諾夫戰死前線！得年27歲　藝文界悲痛哀悼

▲烏克蘭演員卡西亞諾夫戰死前線，得年27歲。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭演員卡西亞諾夫（Andrii Kasianov）此前為了保衛祖國，勇敢奔赴前線抗俄，然而最新消息指出，這名才華洋溢的藝人已在戰鬥中犧牲，得年27歲。

據烏克蘭媒體報導，卡西亞諾夫去世後，不少劇場同仁都深感悲痛。第聶伯羅的塔拉斯舍甫琴科國家劇院（Taras Shevchenko National Theatre）在Facebook發布聲明，沉痛悼念卡西亞諾夫，還表示卡西亞諾夫是個「有才華的藝術家、真誠善良的人，還是個保家衛國的勇者」。

劇院指出，卡西亞諾夫去世的消息震驚了劇院全體員工，「我們將永遠懷念他，因為他是最值得尊敬的人。我們會永遠記住他堅強不屈的精神，以及為了自由獨立的烏克蘭與和平的未來而奉獻的生命」。

電影導演兼作家齊利克（Iryna Tsilyk）也對卡西亞諾夫去世一事感到悲痛。她在網上發文寫道，「來自第聶伯羅的演員卡西亞諾夫在與敵人的戰鬥中喪命。這消息太讓人難過了！他本來還有很長的路要走，願他安息」

卡西亞諾夫出生於1997年1月30日。他在劇院的最後一部戲劇作品是《一百萬朵紅玫瑰》，並在其中扮演喬治亞藝術家皮羅斯馬尼（Niko Pirosmani）。卡西亞諾夫的離世不僅是烏克蘭藝術界的重大損失，也是該國一位勇敢鬥士的墮落。