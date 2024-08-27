白俄羅斯邊境12萬大軍集結　驚見「瓦格納」傭兵團

▲白俄羅斯國防部2023年7月20日發布照片，特種部隊士兵與瓦格納戰士在白俄邊境城市合影。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

在俄羅斯大規模空襲烏克蘭之際，白俄羅斯正在邊境地區部署重兵，烏克蘭25日宣稱，白俄假借演習名義集結裝備和部隊，警告白俄政府別作出不友好舉動，並稱白俄邊境重兵包括俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）戰士。對此，瓦格納集團26日也做出回應。

法新社、基輔獨立報等報導，白俄羅斯上周宣布在邊境地區部署12萬多名士兵，也就是調派近三分之一的兵力，接著又稱增派防空部隊、飛機與武器。

烏克蘭外交部25日指出，依據烏方情報機構取得的消息，白俄羅斯假借演習名義在靠近烏克蘭北疆的戈麥州（Gomel）集結重兵，「我們警告白俄羅斯官員不要在莫斯科的施壓之下，對國家犯下悲劇性錯誤，我們敦促其武裝部隊停止不友好行動，把兵力從烏克蘭邊境撤離至比白俄飛彈射程更遠的地方。」

▲白俄羅斯2023年7月14日發布影片，白俄羅斯士兵參加瓦格納集團的訓練。（示意圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭也說，若白俄羅斯侵犯烏克蘭國家邊境，將採取一切必要措施，行使《聯合國憲章》所保障的自衛權，「白俄羅斯境內的所有部隊集中地點、軍事設施、補給線都將成為烏克蘭武裝部隊的合法目標。」

此外，烏克蘭外交部也警告，白俄羅斯軍隊在靠近車諾比（Chernobyl）核電廠的地方進行演習，對烏克蘭國家安全、全球安全構成威脅。

不過瓦格納集團26日透過聲明表示，瓦格納雇傭軍目前只在白俄羅斯與非洲活動，並沒有在烏克蘭與俄軍並肩作戰，現階段不會參與俄烏戰爭，若情況發生變化，將會另行宣布。