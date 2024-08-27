　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白俄羅斯邊境12萬大軍集結　驚見「瓦格納」傭兵團

▲▼ 白俄羅斯國防部2023年7月20日發布照片，特種部隊士兵與瓦格納戰士在白俄邊境城市合影。（圖／達志影像／美聯社）

▲白俄羅斯國防部2023年7月20日發布照片，特種部隊士兵與瓦格納戰士在白俄邊境城市合影。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

在俄羅斯大規模空襲烏克蘭之際，白俄羅斯正在邊境地區部署重兵，烏克蘭25日宣稱，白俄假借演習名義集結裝備和部隊，警告白俄政府別作出不友好舉動，並稱白俄邊境重兵包括俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）戰士。對此，瓦格納集團26日也做出回應。

法新社、基輔獨立報等報導，白俄羅斯上周宣布在邊境地區部署12萬多名士兵，也就是調派近三分之一的兵力，接著又稱增派防空部隊、飛機與武器。

烏克蘭外交部25日指出，依據烏方情報機構取得的消息，白俄羅斯假借演習名義在靠近烏克蘭北疆的戈麥州（Gomel）集結重兵，「我們警告白俄羅斯官員不要在莫斯科的施壓之下，對國家犯下悲劇性錯誤，我們敦促其武裝部隊停止不友好行動，把兵力從烏克蘭邊境撤離至比白俄飛彈射程更遠的地方。」

▲▼ 白俄羅斯2023年7月14日發布影片，白俄羅斯士兵參加瓦格納集團的訓練。。（圖／達志影像／美聯社）

▲白俄羅斯2023年7月14日發布影片，白俄羅斯士兵參加瓦格納集團的訓練。（示意圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭也說，若白俄羅斯侵犯烏克蘭國家邊境，將採取一切必要措施，行使《聯合國憲章》所保障的自衛權，「白俄羅斯境內的所有部隊集中地點、軍事設施、補給線都將成為烏克蘭武裝部隊的合法目標。」

此外，烏克蘭外交部也警告，白俄羅斯軍隊在靠近車諾比（Chernobyl）核電廠的地方進行演習，對烏克蘭國家安全、全球安全構成威脅。

不過瓦格納集團26日透過聲明表示，瓦格納雇傭軍目前只在白俄羅斯與非洲活動，並沒有在烏克蘭與俄軍並肩作戰，現階段不會參與俄烏戰爭，若情況發生變化，將會另行宣布。

ET快訊
快訊／屏東縣議長周典論　遭判刑4年
快訊／江蕙復出大巨蛋開唱！蔣萬安親自邀約成功
變種M痘入侵泰國一級警戒　羅一鈞：遲早會進入台灣
搜索鄭天財辦公室　檢調帶走3箱證物、電腦主機！國民黨回應了
快訊／悍將連敗墊底　宣布教練團異動
林慧萍前夫抗癌逾5年病逝　玉女反應曝光了
爭議燒不停！政治獻金、4300萬買商辦　柯文哲：29日開記者
快訊／王以太台北演出遭禁「主辦發聲了」！　提3點：真的好冤枉
快訊／鄭文燦遭求刑12年　民進黨回應了
快訊／4縣市大雨特報　下到晚上
快訊／江蕙確定復出！　開唱時間曝
快訊／鄭文燦遭起訴！主臥暗櫃查出「678萬現鈔」遭求刑12年
獨／9月嬰遭父打死　「巡警車車玩偶」陪葬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

IKEA推「二手交易平台」開放顧客直接買賣　首波2城市試營運

揚言「炸立法院」恐嚇韓國瑜、羅智強　星男判罰14.7萬

女高中生「更衣室裝攝影機」！　日變態男老師爽拍數十部不雅片

正妹在東京車站挺身救人！身分曝竟是「現役甜美偶像兼醫師」

白俄羅斯邊境12萬大軍集結　驚見「瓦格納」傭兵團

美駐韓二等兵「逃亡北韓」被控14罪　律師：將認下部分罪名

新天鵝堡「拍網美照」墜亡！體操女神摔80公尺　閨蜜悚憶驚恐一幕

珊珊颱風影響日本時間拉長　日航取消122個航班影響逾5000旅客

蘇丹暴雨「大壩潰決」至少60死上百人失蹤　20村莊被淹沒

俄夜襲烏克蘭！波蘭：疑無人機侵犯領空　「在雷達消失」急派員搜索

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

阿信Cue小粉絲…只會唱Energy的XD　瑪莎被撩害羞：還有小孩要養！

烏克蘭全境空襲警報！　俄派11架戰機、無人機轟炸

IKEA推「二手交易平台」開放顧客直接買賣　首波2城市試營運

揚言「炸立法院」恐嚇韓國瑜、羅智強　星男判罰14.7萬

女高中生「更衣室裝攝影機」！　日變態男老師爽拍數十部不雅片

正妹在東京車站挺身救人！身分曝竟是「現役甜美偶像兼醫師」

白俄羅斯邊境12萬大軍集結　驚見「瓦格納」傭兵團

美駐韓二等兵「逃亡北韓」被控14罪　律師：將認下部分罪名

新天鵝堡「拍網美照」墜亡！體操女神摔80公尺　閨蜜悚憶驚恐一幕

珊珊颱風影響日本時間拉長　日航取消122個航班影響逾5000旅客

蘇丹暴雨「大壩潰決」至少60死上百人失蹤　20村莊被淹沒

俄夜襲烏克蘭！波蘭：疑無人機侵犯領空　「在雷達消失」急派員搜索

花蓮安置機構爆虐童！社福考核制度遭疑　衛福部：會再討論作法

二手店買包發現「平安符」！店家這樣回...她傻眼：列黑名單

「最美賭王千金」何超蓮爆痘！容貌焦慮出動「神器」：真正的照騙

年僅16歲！　喬維奇直落二晉級美網64強創紀錄

台南警長拜會台南市商業總會　宋俊明親自接待交流治安議題

BOSCH洗衣機「微乾洗」功能　大衣、西裝輕鬆除菌

張清芳58歲生日前夕喜訊連環爆　嗨喊：如償所願

圖／賴清德公布礦工紀念館規劃　對居民過意不去、盼國人走訪理解

快訊／蔣萬安親自邀約成功！江蕙國慶晚會復出開唱　北市：誠摯感謝

苗栗生育津貼明年起調高每胎2萬　設籍半年即有請領資格

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

數十萬人危險！俄轟基輔水壩　恐淹沒城市

智商178考上牛津　她「休學下海」狂賺百萬

俄空襲烏15州　狂炸能源設施斷水電　

新天鵝堡「拍網美照」體操女神墜亡

俄「127枚導彈、109架無人機」狂轟烏克蘭

日本「食人菌」釀250死　逾千人感染創新高

智庫：對美國勝出區域衝突「沒信心」

機場安檢大拍「托盤美學照」　外媒怒批

超正女博士虐嬰！6周嬰「頭被砸碎」慘死

與台斷交後損失13.7億　宏都拉斯上百蝦農倒閉

北韓罕見不滿北京　反對邊境廣播站

出生地寫台灣辦駕照被拒　紐國致歉

Telegram創辦人被逮捕　馬克宏回應了

更多熱門

相關新聞

俄軍空襲烏克蘭　波蘭：疑無人機侵犯領空

俄軍空襲烏克蘭　波蘭：疑無人機侵犯領空

俄羅斯26日對烏克蘭發動迄今最大規模攻擊，但波蘭表示，俄羅斯在轟炸烏克蘭期間，一個疑似無人機的「物體」進入了波蘭領空，且可能落在了波蘭領土上。目前，波蘭軍方正展開搜尋，試圖確定這架無人機的具體位置和來源。

五角大廈：北韓是俄羅斯侵烏「同謀」

五角大廈：北韓是俄羅斯侵烏「同謀」

數十萬人危險！俄轟基輔水壩　恐淹沒城市

數十萬人危險！俄轟基輔水壩　恐淹沒城市

俄「127枚導彈、109架無人機」狂轟烏克蘭

俄「127枚導彈、109架無人機」狂轟烏克蘭

俄空襲烏15州　狂炸能源設施斷水電　

俄空襲烏15州　狂炸能源設施斷水電　

關鍵字：

烏克蘭白俄羅斯瓦格納俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了

波特王：第2波網紅赴陸拍片！台百萬YTR遭點名

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

國產車自製率新制這2款新車也中槍

藏壽司「不硬撐吃一堆」直接抽扭蛋！他手殘神展開

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

正妹大胃王木下佑香「消失半年」認罹病

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

快訊／江蕙確定復出！「10月國慶晚會獻唱」

快訊／中和Lexus攔腰撞女騎士　她噴飛倒地送醫亡

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！醫：30%人有卻不自知

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面