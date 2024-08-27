俄夜襲烏克蘭！波蘭：疑無人機侵犯領空　「在雷達消失」急派員搜索

▲波蘭聲稱有一架疑似無人機的物體在俄羅斯26日對烏克蘭的空襲中進入波蘭領土。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯26日對烏克蘭發動迄今最大規模攻擊，但波蘭表示，俄羅斯在轟炸烏克蘭期間，一個疑似無人機的「物體」進入了波蘭領空，且可能落在了波蘭領土上。目前，波蘭軍方正展開搜尋，試圖確定這架無人機的具體位置和來源。

據路透社報導，波蘭陸軍作戰指揮部指出，這個物體於格林威治標準時間4時43分進入波蘭領空，卻在約莫半小時後從雷達消失，「自物體進入波蘭領空的那一刻起，我們就試圖透過視覺判斷其本體，不幸的是，天氣條件阻礙了對物體的清晰識別，導致軍方無法決定是否要將其擊落。」

波蘭武裝部隊作戰司令部發言人葛茲維斯基（Jacek Goryszewski）指出，從飛行軌跡和速度看來，這個物體很有可能是一架無人機，而非飛彈。截至目前為止，波蘭已派出約100名士兵和一架直升機展開搜尋行動，但由於天氣條件惡劣，無法以目測辨識越境物體屬於俄羅斯還是烏克蘭。

自烏克蘭一枚飛彈在2022年擊中波蘭南部村莊普熱沃多（Przewodow），造成2人死亡以來，波蘭一直對進入其領空的物體保持高度警惕。此次無人機事件再次引發了波蘭對邊境安全的擔憂，並促使該國加強對空中威脅的應對措施。