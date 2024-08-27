數十萬人危險了！俄射逾百飛彈「轟基輔水壩」　37億噸水恐湧出淹城

▲俄羅斯26日對基輔水壩發動襲擊，恐引發決堤危害數十萬人的性命。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯26日發動迄今規模最大的空襲，對烏克蘭發射了127枚導彈和109架無人機，基輔水力發電廠的亞當水壩（Adam）也遭俄羅斯無人機和飛彈猛烈襲擊，引發外界對大壩可能倒塌，進而引發洪水，導致數十萬條人命受威脅的擔憂。

綜合外媒報導，烏克蘭前經濟部長邁洛瓦諾夫（Tymofiy Mylovanov）透露，俄羅斯26日派出逾百架無人機和超過100枚的飛彈，對位於基輔聶伯河（Dnieper River）的基輔水力發電廠發動襲擊，並造成了嚴重影響。

Russian Nazis have hit Kyiv hydro power plant dam today. Kyiv dam holds 3,7 billions tons of water, and is located upstreams from Kyiv, so a breach of Kyiv dam would kill thousands of civilians in Kyiv and nearby towns. Russia must be stopped by force. Now. pic.twitter.com/QPfqchIXF8 — Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) August 26, 2024

邁洛瓦諾夫表示，「這座水力發電廠是穩定基輔水庫水位的關鍵設施。雖然目前大壩還在，但水力發電廠似乎已受損。如果大壩坍塌，那基輔很大一部分將被淹沒，並導致數十萬人死亡。目前我們還不清楚這座大壩是否受到了直接撞擊。」

德國智庫歐洲復原力倡儀中心（European Resilience Initiative Center）透露，基輔水壩的儲水量高達37億噸。而《華爾街日報》記者特羅菲莫夫(Yaroslav Trofimov)指出，這座大壩是俄國此次行動的目標，「一枚飛彈直接擊中了大壩。如果大壩決堤，下游的數百萬人就可能會死。」

Results of ruzzians morning attack on the Kyiv hydro dam. While the dam itself remains intact, the hydro power plant appears damaged. A collapse of the dam could lead to severe flooding in a large part of Kyiv. pic.twitter.com/l8sjb0vgJc — ThreeHappyDachshunds (@TwoHappyDachs) August 26, 2024



烏克蘭國家安全與國防委員會反假消息證實了此次襲擊，但當局強調，「用飛彈摧毀大壩是不可能的事」，並表示目前並無大壩決口的威脅。儘管如此，俄羅斯的襲擊對基輔的能源基礎設施造成了嚴重破壞，導致全國多個地區停電，而烏克蘭政府也正在全力搶修。

烏克蘭總統澤倫斯基對俄國此次的襲擊予以譴責，聲稱這是一次針對烏克蘭關鍵民用基礎設施的陰險攻擊。不過，他強調，烏克蘭將繼續努力修復受損的能源設施，並堅決應對俄羅斯的侵略行為。