數十萬人危險了！俄射逾百飛彈「轟基輔水壩」　37億噸水恐湧出淹城

▲俄羅斯26日對基輔水壩發動襲擊,恐引發決堤危害數十萬人的性命。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯26日發動迄今規模最大的空襲,對烏克蘭發射了127枚導彈和109架無人機,基輔水力發電廠的亞當水壩(Adam)也遭俄羅斯無人機和飛彈猛烈襲擊,引發外界對大壩可能倒塌,進而引發洪水,導致數十萬條人命受威脅的擔憂。

綜合外媒報導,烏克蘭前經濟部長邁洛瓦諾夫(Tymofiy Mylovanov)透露,俄羅斯26日派出逾百架無人機和超過100枚的飛彈,對位於基輔聶伯河(Dnieper River)的基輔水力發電廠發動襲擊,並造成了嚴重影響。

Russian Nazis have hit Kyiv hydro power plant dam today. Kyiv dam holds 3,7 billions tons of water, and is located upstreams from Kyiv, so a breach of Kyiv dam would kill thousands of civilians in Kyiv and nearby towns. Russia must be stopped by force. Now. pic.twitter.com/QPfqchIXF8