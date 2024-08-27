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印尼示警！　這地區發生超級強震「只是時間早晚問題」

▲▼ 印尼21日發生規模5.6地震。（圖／路透）

▲2022年11月，印尼西爪哇省發生規模5.6地震。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）警告，該國巽他海峽（Sunda Strait）與西比路島（Mentawai-Siberut）可能發生俗稱「超級強震」的大型逆衝區地震（Megathrust earthquake）。局長達里諾（Daryono）表示，這早已不是新話題，但也不代表立刻就會發生強震。

8視界、Tempo報導，BMKG於12日警告，印尼可能發生超級強震，「由於數百年沒有大地震，這兩個大型逆衝區發生強震是『迫在眉睫』的。」但也強調，該局具備應對與減緩災害的能力。

隨著民眾恐慌與熱議，達里諾又在15日澄清，巽他海峽與西比路島發生超級強震的可能性，早已不是新話題，甚至2004年南亞大海嘯前就有討論，「大型逆衝區地震再次發生的可能性，不是一種早期示警，但也不代表不久的將來就會發生巨大地震……只是時間的問題。」

▲▼ 印尼21日發生規模5.6地震。（圖／路透）

達里諾表示，BMKG只是提醒這個地區是「地震空區」（seismic gap），也就是位於活躍地震帶、過去也有大地震紀錄，但近幾十年或幾百年卻相對平靜的地區。他還說，這些討論與日本「南海海槽地震臨時情報」沒有直接關係，不過確實是提醒的恰當時機。

從歷史紀錄來看，日本南海海槽最後一次大型地震是在1946年、距今78年。而巽他海峽最後一次大地震是1757年、距今267年。西比路島最後一次大地震則是1797年、距今227年。達里諾說，這意味著印尼的地震空窗期，比日本南海海槽要長得多，應該認真看待。

Tempo指出，除了印尼以外，日本、智利、紐西蘭，也有可能發生大型逆衝區地震。

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