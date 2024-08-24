止咳糖漿「摻毒」害死200多童　印尼法院裁定：製藥廠有過失

▲西爪哇一名倖存的5歲女童臥病在床。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

印尼中雅加達法院22日裁定，當地一間製藥廠與其供應商，對於奪走該國200多名孩童的「有毒」止咳糖漿一案，在民事方面有所過失、應該負起責任，必須對每位受害者的家庭支付最高6000萬印尼盾（約新台幣12.4萬元）賠償金。

本案的止咳糖漿被發現含有「乙二醇」（ethylene glycol），這是一種常見化學物，用於製造煞車油和防凍劑等產品，儘管有毒卻廉價，被不肖人士用來取代合法原料「丙二醇」（propylene glycol）。這起案件的刑事訴訟文件指出，止咳糖漿的「乙二醇」濃度高達99%，而國際安全食用標準僅0.1%。

在印尼，毒糖漿導致逾200名孩童死於急性腎損傷死亡，120多名孩童倖存但腎臟嚴重損傷，其中一些人因此殘疾，家庭承受經濟困難。2022年底，超過20個家庭對印尼食品與藥物管理局（BPOM）、印尼衛生部、多間製藥產業公司提出民事訴訟。

▲毒糖漿也在甘比亞及烏茲別克造成兒童喪命。（示意圖／CFP）



根據法院裁定結果，製藥廠Afi Farma、供應商CV Samudera Chemical對於毒糖漿負有責任，必須向提告家屬支付每名死亡兒童5000萬印尼盾（約新台幣10.3萬元）、每名倖存兒童6000萬印尼盾。不過，BPOM和衛生部被判定沒有瀆職。

原告律師哈比巴（Siti Habiba）表示，家屬對於判決結果非常失望，這筆錢給得「好像我們是乞丐一樣，傷透了很多受害者的心。」她認為，法院忽視了家長對於政府監督疏失的擔憂。

儘管如此，製藥廠Afi Farma一再否認過錯，還宣稱對於民事訴訟裁決「感到失望」，正在考慮下一步法律行動。供應商CV Samudera Chemical則未回應媒體置評要求。