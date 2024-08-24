擅闖活火山「眼前噴發」驚慌竄逃　印尼女PO照高喊：後悔了

▲印尼一行人擅闖活火山，還把違規行為拍成影片，分享至社群媒體。（圖／翻攝TikTok@nurlitahmd）



記者吳美依／綜合報導

印尼女網友拉莉塔（Lalitaa）未經許可攀登「杜科諾火山」（Dukono），一行人在火山口附近擺拍，近距離拍攝火山灰，卻正好碰上火山再度噴發。她嚇得當場驚慌逃竄，還把違規行為分享至TikTok，直呼「好後悔」。

星洲網等外媒報導，拉莉塔與同伴17日擅闖杜科諾火山，她自稱是專業人士，呼籲大家不要模仿，卻在影片標題寫道，「這是我第一次、也是唯一一次登山之旅。我後悔了。」

影片中，拉莉塔一邊拍攝滾滾上升的火山灰，一邊表示感覺火山即將噴發，沒想到下秒果然成真。她嚇得拚命逃跑，其他人卻慢吞吞移動，甚至有人看似根本不打算離開。

這部影片吸引700萬次觀看、上萬則留言，許多網友批評他們「不要命」，建議當局把一行人全部列入黑名單，再也不准登上杜科諾火山。

印尼國家災害管理委員會（BNPB）表示，杜科諾火山目前依然持續噴發，距離山頂方圓3公里內，都被列入指定危險區域，嚴禁民眾擅自攀登。該機構也證實，拉莉塔等人17日的攀登未經授權，一行人能夠活著下山，可以說是非常幸運。