濟州機場飛機拋錨！171人受困跑道3小時　乘客慘打地鋪畫面曝

記者王佩翊／編譯

南韓一架客機原定26日從濟州機場飛往首爾金浦機場，沒想到起飛過程中，輪胎發生故障，導致飛機在跑道上拋錨，跑道臨時關閉，同時造成後續29個航班受到影響，除了該班機上的171名旅客受困跑道長達3小時，其餘受影響航班的旅客更是只能在機場打地鋪過夜。

根據《韓聯社》報導，大韓航空編號KE1336班機26日下午8時55分從濟州機場出發，準備飛往首爾金浦機場，沒想到在跑道上準備起飛時，突然發生輪胎故障事故，飛機就這樣在跑道上動彈不得，而機上171名旅客更因此受困機內長達3小時。

受此影響，跑道從當晚9時17分封閉至11時37分，在該班機後的29個航班皆因此受到影響，包含19個國內線航班與10個國際線航班，其中25個航班延誤、4個航班遭到取消。

大韓航空表示，客機輪胎故障後，飛機無法移動，只能靠牽引車將飛機拉離跑道，所以耗費較長的時間。而在客機牽引工作完成後，延誤航班則依序起飛。

▲中國旅客表示，由於飛機延誤，只能在機場打地鋪睡覺。（圖／翻攝自小紅書，下同）

根據小紅書網友表示，事故發生後，搭乘長龍航空的旅客被「丟包」，航空公司聲稱飛機要先回上海加油，但飛機卻沒有再回到濟州，也並未協助旅客，導致所有旅客當晚只能在機場打地鋪過夜。