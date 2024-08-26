民眾黨台玻大樓被爆沒裝修許可　北市：7／26申請尚未核准！明到場會勘





▲名嘴溫朗東踢爆，民眾黨未來的中央黨部、台玻大樓3樓疑似未申請裝修許可。（圖／翻攝自YouTube／朗東午夜場）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲爭議連環爆，三大案、政治獻金、妻子陳佩琪涉人頭公司爭議還沒落幕，26日爆出花4300萬元買立院附近的商辦作為辦公室；名嘴溫朗東晚間爆料，正準備作為新的民眾黨中央黨部的台玻大樓3樓在進行室內裝修，但疑似沒申請許可。對此，台北市建管處回應，經查於7月26日掛件申請，但尚未核准施工許可證，預計明早到場會勘。

由於2024總統選舉後躍升第三大黨，民眾黨決定搬遷位於杭州南路上的中央黨部，包括現在額外租的攝影棚在內，一同搬家到台玻大樓2、3樓。

但溫朗東26日晚間於臉書爆料，「民眾黨在台玻大樓3樓室內裝修正在進行中，疑似未申請許可，恐將被蔣萬安開罰強拆！」隨後於YouTube個人頻道直播，PO出3張台玻大樓3樓施工照片。

溫朗東表示，日前有網友向他爆料指稱，「台玻三樓的場地有在做施工作業，而且都是在六日才能做有聲響的工程，平日都在做聲響較低的工程，而且他們好像也沒申請施工執照的樣子」，而他也去查詢台北市建築師公會網頁的室內裝修案件資料管理系統，發現輸入台玻大樓地址「台北市松山區南京東路3段261號3樓」，找不到裝修紀錄。

對此，台北市建管處晚間向《東森新媒體ETtoday》表示，該南京東路三段261號3樓地址，經查室內裝修系統於2024年7月26日掛件申請，但尚未核准施工許可證，明（27）早將派員現場會勘，若有涉及實質室裝行為，將依《建築法》95條之1規定裁處。

根據《建築法》95條之1規定， 違反第77條之2第一項或第二項規定者，處建築物所有權人、使用人或室內裝修從業者新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦，逾期仍未改善或補辦者得連續處罰；必要時強制拆除其室內裝修違規部分。

室內裝修從業者違反第77條之2第3項規定者，處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並得勒令其停止業務，必要時並撤銷其登記；其為公司組織者，通知該管主管機關撤銷其登記。經依前項規定勒令停止業務，不遵從而繼續執業者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金；其為公司組織者，處罰其負責人及行為人。