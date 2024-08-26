全國環境保護績效考核　台東縣獲資源回收最高榮譽「特優獎」

▲台東縣獲資源回收最高榮譽「特優獎」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為表揚地方政府在環境保護工作上的努力，環境部日前舉行環境保護績效考核績優機關頒獎典禮，環境部長彭啟明親臨頒獎表揚，其中，台東縣源頭減量及資源回收再度獲得中央肯定，榮獲「特優獎」最高榮譽。

台東縣長饒慶鈴表示，鼓勵大眾在生活中落實環保，以SDG12負責任的消費與生產為出發點，倡議資源回收、實現永續城鄉共榮目標，環保局也持續進行減廢生活節、環教嘉年華及各種回收兌換加值活動、TTPUSH金幣推廣等多元宣導方式，將正確的資源回收觀念及環境永續觀念傳遞給民眾。

台東縣環保局指出，除了台東縣獲得最高「特優」榮譽之外，在鄉鎮市公所部分，臺東市公所、達仁鄉公所、金峰鄉公所、太麻里鄉公所及綠島鄉公所也獲評定資源回收優等獎，其中，達仁鄉公所自主設置「台坂村拉里吧幸福資源回收站」，結合部落團結意識共同推動資源回收，定期辦理資源回收兌換加碼活動，回饋給持續努力做資源回收的民眾，拉里吧資收站也成為達仁鄉資收物回收示範點，實現公所與鄉民共同推動資源循環的實踐站。

環保局說明，台東縣透過訂定「台東縣會議活動減廢指引」，進行減廢生活節及各種二手交換市集、回收兌換加碼活動，輔導餐飲業提供可重複清洗餐盒，倡導公有市場、夜市、商圈不主動提供一次用產品，建立二手物品交換據點地圖，加強垃圾破袋查核，輔導社區大樓設置資源回收示範空間等多元方式推動資源回收政策，這次獲得資源回收考核特優獎，榮譽更要歸功於全體縣民及各鄉鎮市公所的努力付出，更期許未來全民配合縣府推動資源回收政策，各公所執行垃圾清運、分類、去化，全縣齊心共同推動資源回收，實現循環永續目標。