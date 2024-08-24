英國比爾蓋茲「18歲女兒遺體找到了」　遊艇殘骸1點不尋常

▲義大利搜救人員一共下潛123次。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國豪華遊艇「貝氏號」（Bayesian）19日在義大利外海沉沒，英國科技業大亨林奇（Michael Lynch）18歲女兒漢娜（Hannah Lynch）的遺體23日中午尋獲後，7名罹難者已經全數被找到，搜救行動宣告結束。但專家指出，這種高級遊艇應該能夠承受暴風雨，竟然如此迅速沉沒，殘骸卻又幾乎完好無損，相當令人困惑。

「貝氏號」造價3000萬英鎊（約新台幣12.5億元），19日凌晨5時於西西里島首府巴勒摩（Palermo）外海遭遇強烈風暴而沉沒，儘管有15人迅速獲救，另外7人卻不幸身亡，包括被譽為「英國比爾蓋茲」的林奇與女兒漢娜等。

▲林奇父女雙雙喪生。



林奇家族發言人23日首次發布聲明，「林奇家族非常悲痛與震驚，正在接受親友的安慰與支持。他們的心與每位受到這場悲劇影響的人同在。他們誠摯感謝義大利海岸警衛隊、緊急服務部門與所有協助救援的人。」18歲的漢娜被朋友形容「非常體貼」、「真誠善良」的人，也是老師眼中熱愛讀書的好孩子，原本打算進入牛津大學攻讀英語學系。

《路透社》指出，隨著搜救行動結束，人們的注意力開始轉向官方調查結果。林奇妻子、遊艇船長卡特菲爾德（James Cutfield）等15名倖存者正在接受訊問，儘管目前無人遭到正式調查，但消息人士透露，當地司法部門正在調查過失船難及多項謀殺罪指控。

當地消防部門表示，超過40名專家組成的搜救團隊一共下潛123次，卻發現遊艇看起來完好無損，沉沒在水深50公尺處。專家們對此感到困惑，因為義大利高級遊艇製造商Perini打造的船隻，應該能夠承受暴風雨，不論如何都不該像是貝氏號如此快速沉沒。

造船廠所屬的義大利海洋集團（The Italian Sea Group）執行長柯斯坦提諾（Giovanni Costantino）直言，貝氏號船員犯下一連串「難以形容且不合理的錯誤」，排除了任何設計或建造方面的失誤。

海上救援工程師斯洛恩（Nick Sloane）曾領導2012年豪華郵輪「歌詩達協和號」（Costa Concordia）的搜救行動，他估計打撈行動將耗資1500萬歐元（約新台幣5.3億元），包括準備工作將耗時6至8周。