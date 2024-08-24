英國比爾蓋茲船難7死　義大利展開「過失殺人」調查

▲英國科技業大亨林奇等人搭乘的豪華遊艇19日沉沒，義大利搜救人員下海搜索。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國豪華遊艇「貝氏號」（Bayesian）19日在義大利外海沉沒，有「英國比爾蓋茲」稱號的英國科技業大亨林奇（Michael Lynch）等7名罹難者遺體已全數尋獲。義大利24日針對此案召開記者會說明，檢方不排除任何可能性，已展開過失殺人調查。

衛報、BBC等報導，這起船難事件造成船上6名乘客、1名廚師死亡，死者分別是英國科技業大亨林奇、林奇18歲女兒漢娜（Hannah）、摩根士丹利國際公司董事長布魯莫（Jonathan Bloomer）夫婦、高偉紳律師事務所律師莫維洛（Chris Morvillo）夫婦，以及廚師托馬斯（Reclado Thomas）。

▲英國科技業大亨林奇與18歲女兒漢娜。（圖／路透）

隨著搜救行動結束，外界注意力開始轉向調查，林奇妻子、遊艇船長卡特菲爾德（James Cutfield）等15名倖存者正在接受訊問。

義大利24日針對這起船難事件召開記者會宣布，西西里大區巴勒摩的泰爾米尼伊梅雷塞（Termini Imerese）檢察官辦公室正在調查過失殺人的可能性，不過目前仍處於調查初期階段，也尚未具體針對任何一人展開調查。

救援隊成員菲安德拉（Bentivoglio Fiandra）也在記者會上說明，貝氏號當時先是船尾下沉，接著船身朝右側傾斜，受難者全待在船身左側的地方尋求最後一絲生機，因為當遊艇沉沒時，船上氣穴（air pockets）就在左側位置。救援人員在左側第一間發現5具遺體，左側第3間發現漢娜的遺體。

▲義大利搜救人員一共下潛123次。（圖／路透）

稍早報導指出，超過40名專家組成的搜救團隊一共下潛123次，發現遊艇看起來完好無損，沉沒在水深50公尺處。專家們對此感到困惑，因為義大利高級遊艇製造商Perini打造的船隻，應該能夠承受暴風雨，不論如何都不該像是貝氏號如此快速沉沒。

造船廠所屬的義大利海洋集團（The Italian Sea Group）執行長柯斯坦提諾（Giovanni Costantino）直言，貝氏號船員犯下一連串「難以形容且不合理的錯誤」，排除了任何設計或建造方面的失誤。

海上救援工程師斯洛恩（Nick Sloane）曾領導2012年豪華郵輪「歌詩達協和號」（Costa Concordia）的搜救行動，他估計打撈行動將耗資1500萬歐元（約新台幣5.3億元），包括準備工作將耗時6至8周。