英大亨船難關鍵16分鐘　多人曾試圖逃生「全擠在左側」

▲貝氏號從被風暴侵襲至沉沒中間有16分鐘的時間，當局正釐清船員當時是否曾警告乘客逃生。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國科技業大亨林奇（Michael Lynch）等人搭乘的豪華遊艇「貝氏號」（Bayesian）19日遇上風暴翻覆沉沒奪走7條人命，義大利宣布展開過失殺人調查。調查人員24日透露，其中5名死者均在其中一個船艙內被發現，生前試圖逃生，已知風暴侵襲遊艇至船隻下沉有16分鐘的時間，當時船員是否有通知乘客，尚待釐清。

The Telegram報導，整起事件總計6名乘客、1名船員喪命，當時遊艇船尾先下沉後向右傾斜，除了遊艇廚師托馬斯（Reclado Thomas）、林奇18歲女兒漢娜以外，其餘5名乘客包括林奇、摩根士丹利國際公司董事長布魯莫（Jonathan Bloomer）夫婦等人都在左側第一間，因為這裡還有最後的氣穴（air pocket，即船體內部有空氣的地方）。

消防機構高階官員費安德拉（Girolamo Bentivoglio Fiandra）透露，當遊艇向右傾斜時，死者在生前試圖跑到另一邊避難，「我們在左側第一間發現5具遺體，左側第3間發現1具遺體」。

▲船難奪走7條人命，遊艇廚師與6名乘客罹難，包括英國科技業大亨林奇。（圖／達志影像／美聯社）

負責此案的其中一名檢察官卡瑪拉諾（Raffaele Cammarano）指出，現階段還無法確定乘客在船上的行為，他們很可能試圖逃生，但具體細節尚待釐清，這將會在調查過程中浮現。

如今外界開始出現疑問，因為幾乎所有船員都設法逃生倖存，只有廚師一人不幸罹難，遠低於乘客死亡人數。調查人員目前希望釐清這一點，當風暴來襲的那一刻，船長、機組人員當時是否曾經試著警告熟睡乘客撤離。依據船舶自動辨識系統（AIS）數據，風暴在19日凌晨3時50分侵襲遊艇，遊艇後來在凌晨4時6分沉沒，這中間還有16分鐘。

除此之外，也有海事專家認為，義大利高級遊艇製造商Perini打造的貝氏號應該能夠承受暴風雨，不該如此快速沉沒。

針對整起案件，義大利檢方已於24日召開記者會說明，並宣布展開過失殺人、因過失造成船隻失事調查。但檢方也強調，目前仍處於初步調查階段，還沒有人遭受指控。貝氏號的紐西蘭籍船長卡特菲爾德（James Cutfield）與其他倖存者已在過去這幾日接受當局問話。

▼義大利檢方24日召開記者會，宣布展開過失殺人調查。（圖／達志影像／美聯社）