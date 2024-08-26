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一日遊「沒買東西就噴2000元」　明細曝光！他嘆：窮鬼別想住宿

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO無奈透露，一日遊就花掉2000元左右。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

物價高漲，出遊消費也越來越高！一名網友直呼，挑了一天平日與朋友出遊，飲食加門票就花2000元，而且這還是折扣後的價格，讓他不禁感嘆「窮鬼就更別想住宿了，睡一晚5000元消失術！」文章曝光後，網友也熱議「是不是比你日薪高」、「出門就不要看價錢，要看價錢就別出門！」

一名網友在PTT表示，上周與朋友選了一天平日出遊，沒住宿也沒買什麼，讓他感到訝異「光吃跟門票就要2000元！」

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原PO列出大略花費，午、晚套餐800元（單人）、遊樂園門票700元（單人）、折扣後停車100元、星巴克飲料（第二杯半價）100元，以及置物費100元等，況且是趁著打折而去，「怎麼花費還是好可怕！」

對此，原PO懷疑人生直呼，「窮鬼就更別想住宿了，睡一晚5000元消失術」，同時也好奇拋問「出去玩一天花多少錢比較正常？」

底下網友熱議，「出門就不要看價錢，要看價錢就別出門」、「雙人套餐隨便都破千吧」、「你每次出去都去遊樂園喔」、「出去還在乎花多少錢，這點不正常」、「嫌貴可以提AA，直接五折，工具人最重要功能就是付錢」、「出門就不要看價錢，要看價錢就別出門」、「是不是比你日薪高」。

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