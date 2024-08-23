台灣首富林百里罹肺癌！靠「2飲食習慣」19年沒復發

▲台灣首富林百里曾罹患肺癌，靠著改變飲食習慣，飲食以清淡或全素為主，成功抗癌後19年沒復發。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

台灣首富「廣達集團創辦人」林百里今年75歲，原本有退休計畫的他，近日宣布延後到80歲再開始雲遊四海。林百里其實在2005年曾罹患肺癌，接受手術切除腫瘤，積極對抗病魔已19年沒復發，他本人也大方分享抗癌秘訣，就是改善飲食習慣。

根據《健康2.0》報導，林百里在2005年傳出罹患肺癌，震驚商界，所幸他積極治療，先是接受手術將腫瘤切除，又到上海找名醫問診如何恢復健康，被建議要吃當季本地產的蔬菜，「少吃進口、人工調整產地的」；沒想到林百里直接買下2萬坪農地，開始種植有機蔬菜。

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林百里抗癌成功後，也大方分享自己的秘訣，就是飲食以清淡或全素為主；除此之外心理也會影響生理，他認為心情好非常重要，「心開了，氣就會開，內分泌也會變正常，身體自然也會健康。」而林百里罹癌至今，19年沒復發，更有好精力繼續經營廣達集團。

對此，營養師黃淑惠認為，林百里的養生秘訣就是「回歸天然飲食」，無論什麼食物以原型天然的為主，她也建議，一般人每日飲食中，最好3/4是植物性、1/4是動物性；至於林百里的飲食習慣與有機飲食更相似，營養素與一般飲食的確有差。

黃淑惠也指出，美國心臟血管學院有做一項大型研究統計，研究各個長壽地區人們的飲食習慣，得到結論是，每日攝取2份水果（160克）、吃到3份蔬菜（240克），就可以達到長壽目的；另外，黃淑惠還有推薦6種食物，像是新鮮水果、十字花科蔬菜、全穀類、海魚如巴浪魚，以及多喝茶。

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