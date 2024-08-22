沒住宿沒大餐！約會1天「花6千塊」他傻了：40k↓怎辦　網吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有男網友好奇，「月薪3、4萬的人都怎麼約會啊？」因為他上周去遊樂園約會，沒有住宿，沒有吃大餐，更沒有買什麼很貴的禮物，一天花下來卻破6千塊，令他傻眼「要是住個宿，隔天再加碼台中小旅行，不就破萬了？」話題引發議論。

男網友在「匿名3公社」發問，「現在月薪3、4萬的人都怎麼約會啊？」他上周去麗寶樂園約會，已經有找比較便宜的門票，2張1398元，其他花費則有開車的油資、過路費1500元；兩人吃兩餐也花1500元；購物買小東西1000元；買兩杯星巴克330元；停車費和雜支則是300元，總共花了6038元。

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原PO一算就傻了，「沒住宿、沒吃大餐、沒買貴禮物就破6000，要是住個宿，隔天再加碼台中小旅行，不就破萬了？」但他覺得，旅行就是要過個夜，可是如果約個一次會就要噴1萬塊，那月薪3～4萬元的小資族要怎麼辦？「約一趟當月就要吃泡麵了？如果女友想吃大餐或要你買個上千元小禮物，當月不就要欠卡債了？」

貼文引發議論，「這樣你知道為什麼這麼多人選擇單身了嗎」、「我很認命的保持單身，不敢有想交女友的念頭」、「找便宜一點的住宿，然後出門都互相，不會只有其中一方支出，旅行很重要，所以偶爾還是要花一下」、「現在真的兩個人出門玩一趟，兩天一夜隨便都破萬（前提當然是不斤斤計較的約會模式啦！不然一直算錢說好貴玩的就不開心）。」

也有網友認為，「覺得你花費可以省一點，你的節流控管並不好，不是大餐怎麼費用還如此高昂」、「為什麼約會一定要去樂園，河堤邊也很好啊」、「約會一定要出遠門？一定要過夜？一定要開車？」「星巴客改喝便利商店的，吃飯可以再找點路邊攤，還是有辦法可以再省一點的。」