建中、北一女畢業！一票老校友「1特點」讓她不解　網喊正常

▲建中。（圖／記者楊惠琪攝）

記者周亭瑋／綜合報導

建中、北一女是台北市高中的第一志願，不過就有女網友不解發文，表示許多40、50歲的長輩，仍非常喜歡提及自己是建中、北一女的校友。這番話掀起熱烈討論，一派人吐槽，可能後來沒有突破性的成長；但也有不少網友點出關鍵，認為這非常正常。

女網友在Threads發文提到，「為什麼有些40到50幾歲的人，都還是很喜歡提自己是北一女、建中的？之前辦公室還有叔叔座椅上放建中外套，然後問他就說那是他兒子的，不過他也是建中畢業的。」

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原PO直言，在職場上碰過好幾個類似的情況，「有些成就真的停在那；不過有些現在也很棒，但很喜歡時不時提一下，其實蠻羨慕這種團結跟榮譽感的，前提是不要一直講。」

對此，一派人秒懂直呼，「提到後來會讓人覺得超級反感，開口閉口建中北一女」、「我媽媽70多歲時也還在說她是台大法律系畢業的」、「我爸今年84歲了，到現在還會提『以前我念建國中學初中部跟高中部時多努力』」。

▲北一女。（圖／記者許敏溶攝）

不過，也有不少人能理解，表示「很正常吧？附中更誇張，從大學一路報班號報到告別式，xxxx班代表鞠躬」、「因為很可能這輩子只有在那三年是真正喜歡自己的」、「我也是喜歡提高中不喜歡提大學耶」、「追憶真的青春」、「因為那時全台灣各縣市最強的絕大多數會來考北聯，建中、北一女考上的幾乎都是該國中全校前三名，一輩子最高光時刻，小小回憶吧！但我不會跟別人說我建中畢業的」。

還有網友中肯表示，「我倒不覺得是因為這是他們人生的最高成就，常常碰到一些前輩，他們的成就已經高到可以捐給學校幾棟樓（如果以財富作為成就衡量指標），但一來是那個年代的建中北一女，真的是很厲害；二來他們對於學校還有彼此同儕的認同度很高；三來他們會把自己的一些成就歸功於自己受到的教育。當然不乏有一些高中即巔峰的，不過通常我碰到的是真的很強，都是業界中數一數二的人。」