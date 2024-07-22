數學奧林匹亞揭曉　雄中、建中包辦6面獎牌「國際排名11」

▲台灣6名高中生參加國際數學奧林匹亞競賽，獲得2金2銀2銅成績。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

2024年第65屆國際數學奧林匹亞競賽成績揭曉，代表台灣參賽的6名高中生，在108個國家、609名參賽學生中，獲得2金2銀2銅佳績，國際排名第11名，比去年退步1名。個人排名部分，以高雄中學高二生李天輝排名29名，表現最佳。

本屆數學奧林匹亞競賽由英國舉辦，台灣代表隊由國內大學20多名教授組成輔導團隊負責培訓，從全國1855名學生中選出6名學生代表參賽，由陽明交通大學副教授高竹嵐、清華大學副教授陳正忠分別擔任領隊及副領隊。今年共獲得6面獎牌，均由建中、雄中兩校包辦。

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李天輝是本次台灣代表隊最年輕的選手，不但奪得金牌，也以個人排名29名表現最亮眼。李天輝說，從小就對數學很有興趣，喜歡解數學題目，一直夢想當上國手，高一時因為實力太弱，連選訓都進不去，從此發憤圖強，大量練習題目，總算一圓國手夢，也在競賽過程中學習很多，很開心在高中階段有此美好回憶。

除了李天輝獲金牌外，另一位金牌得主是建中三年級學生卓育安；銀牌得主有張庭瑋、江恩驊，均為建中高三生；銅牌得主有建中高三生張齊安、雄中高三生許孟哲。依教育部獎勵辦法，獲得金、銀、銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金，並保送大學各本學系或推薦入大學各學系。