北一女首位全盲生林立翧畢業了　基金會助學「考上台藝大音樂系」

記者楊惠琪／台北報導

3年前北一女首位全盲生林立翧的帶動唱比賽影片，感動無數網友。林立翧在台北市政府教育局認助清寒學生基金會認助下，今年已完成高中學業，順利考取國立台灣藝術大學音樂系，她說：「每個人都有需要被幫助的時候，感謝成長路上幫助過我的人。」

▲北一女首位全盲生林立翧（右）在感恩活動上展現歌喉。（圖／北市教育局認助清寒學生基金會提供）

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林立翧3年前在北一女校慶活動的帶動唱影片，至今仍在網路上傳送，儘管眼睛看不到，仍毫不畏懼跟著同學進場表演，她賣力地跟著同學走位、跳躍、拍手，為了跟上全場節奏，舉手投足小心翼翼，兩分鐘的表演，看得全場師生眼眶泛淚，也感動無數網友。





▲林立翧參加校慶帶動場的影片，感動無數網友。（圖／王蘭芬授權提供）

林立翧一出生就被診斷出「小眼症」，視力幾近全盲，但在家人的支持與陪伴下，也跟其他同學一樣，正常求學、發展各項才藝，國中畢業以會考優異成績考取北一女，成了北一女首位全盲生，曾在國中擔任合唱團指揮，在游泳比賽獲獎，喜歡閱讀寫作，也熱愛唱歌。今年6月從北一女畢業，如願考取台藝大音樂系。

林立翧日前出席北市教育局認助清寒學生基金會舉辦的感恩茶會，感謝認助者長期捐款，幫助清寒學生完成學業。林立翧說，人生就像一個旅程，有時候會經過高山、走過低谷，也會踏過平原、經過沙漠，但神關起一扇門，祂必開一條新路，感謝成長路上幫助過自己的人。她也在現場清唱「沙漠中的讚美」展現歌喉。

台北市教育局認助清寒學生基金會指出，今年認助的高中職畢業生有253人，已有95人錄取台大、清大、交大等頂尖大學，成績亮眼，政大附中畢業的王暐翔，錄取台大機械工程系。高中職升學部分，龍山國中畢業生黃羽萱錄取北一女中，受助學生均表示，希望未來也能成為幫助別人的人。

基金會認助人之一的溫宗諺，曾在2006年至2008年期間接受基金會認助，目前是科技公司工程師，2014年起加入認助人行列，出社會領的第一份薪水，就捐出部分金額，目前認助3名學生，累積捐款逾17萬元。





▲基金會舉辦感恩活動，受助學生和認助者相見歡。（圖／北市教育局認助清寒學生基金會提供）