柯文哲花4300萬買房拖蔡英文下水　蔡辦駁：從未拿選舉補助款置產

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／攝影中心）



記者陶本和／台北報導

民眾黨主席柯文哲26日被爆以個人名義花4300萬元現款購入台北市濟南大樓商辦，而時任競選副總幹事陳智菡受訪時指稱，前總統蔡英文在擔任民進黨主席時，也有個人辦公室。對此，蔡英文卸任辦公室表示，蔡英文從未使用選舉補助款購置不動產，從政期間的辦公室，除擔任主席、總統有單位、機關專屬辦公室外，其餘如基金會、卸任辦公室都是租用。

民進黨市議員林延鳳上午爆料柯文哲以個人名義花4300萬元現款購入台北市濟南大樓商辦，柯文哲則表示，自己參選2024總統選舉的補助款是「參照他黨慣例」3分之2歸個人，而他用來購置個人辦公室；陳智菡也指稱蔡英文在擔任民進黨主席時也有個人辦公室。

對此，經向蔡英文卸任辦公室查證，蔡英文辦公室發言人蔡舒景表示，蔡英文從未使用選舉補助款購置不動產，從政期間的辦公室，除擔任主席、總統有單位、機關專屬辦公室外，其餘如基金會、卸任辦公室都是租用。

據指出，補助款除了要依照規定回捐給黨部，其他也必依規定用在選舉和公共事務上，沒有用於購買個人或基金會不動產。

至於，蔡英文卸任所領的禮遇一事，先前在2016年推動年金改革時，她已經承諾，會依據「卸任總統副總統禮遇條例」規定辦理。因此，蔡英文原本每月可領28萬元禮遇金，經比照軍公教所得替代率換算，她自砍每月改領8.6萬元，其餘16萬元捐做公益，根據統計8年將捐出1500萬元。