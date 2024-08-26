南韓校園陷恐慌！深偽技術合成「淫亂A片」　就連女兵也遭意淫

▲隨著AI技術發展，利用「深偽技術」讓照片女性裸體的網站或應用程式跟著盛行。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球人工智慧（AI）技術的發達，基於相關的人體圖像合成「深偽技術」之犯罪手法開始層出不窮，可根據現有圖像合成性犯罪剝削影片。在南韓，甚至在各大社群平台出現受害者學校名單，範圍從國中至大學，如今每一位女學生皆擔憂，自己的日常生活照遭到濫用。甚至就連女軍也受害。

根據韓媒《國民日報》，翻遍社群平台X（就稱推特）和各大網路論壇，可以發現許多「Telegram深偽技術受害者名單」，名單裡提及的受害者學校遍布南韓的中學、高中、大學，不過目前尚未掌握名單裡提及的受害者與校名，是否確實為相片遭到盜用的受害者。

▲社群平台出現爆料學生照片遭到深偽技術盜用的各大校園名單。（圖／翻攝自X）

過去許多人經常將日常生活拍攝的相片上傳到社群平台帳戶，藉此記錄生活點滴，不過隨著深偽技術伴隨AI發展，學生們開始擔憂自己的相片是否遭到濫用、合成，因此網路社群甚至流傳著多種「如何確認相片是否遭盜用」的方法。

實際上，只要在Telegram上用韓文搜尋「友人」、「凌辱」，便會出現數個類似的聊天群組。在這些群組當中，會有人提供女性友人的個人資訊，諸如姓名、年齡、職業等，並上傳該名女性友人的生活照，就能以深偽技術製作性剝削影片。

位於京畿道的某校園學生會透過Instagram發布告示，「現在Telegram上已經發現XX高中學生們的深偽技術合成照片與個人情報了，各位學生必須多加防範。在此奉勸各位，儘量刪除上傳至限時動態、貼文、部落格中，出現本人臉部的照片。」

至於首爾市的某高中也同樣透過學生會，提醒各位務必注意自己的照片是否遭濫用。

▲Telegram上出現以製作深偽技術合成性剝削影片為目的的對話群組。（圖／翻攝自X）

報導指出，如今就連女兵都淪為男性利用深偽技術意淫的對象，相關的Telegram對話群組有超過900名成員，他們將女兵的照片稱為「軍需品」，男性加入群組前必須提供想要意淫的女軍姓名、軍服照片、電話號碼、軍中隸屬單位、軍階、年齡等，或是證明為現役軍人。

同時，群組管理人員會要求參加者，必須向某位指定的女兵傳送「凌辱訊息」，且必須將她們的反應拍攝成相片。

對此，南韓政府「放送通信審議委員會」決定正面審視深偽技術犯罪等問題，不過礙於Telegram將伺服器置於國外，以至於當局較難以鎖定相關的犯罪者，因此呼籲受害者一旦發現自己的照片遭到盜用，應該在第一時間向委員會申訴。